害林襄唱歌被罵翻！關詩敏曝《炸裂吧》6點內幕：根本來錯節目
綜藝節目《炸裂吧女孩》邀請啦啦隊女神們同場競技，大秀唱歌跳舞才藝，沒想到人氣成員林襄和雅涵、關詩敏等人組成的藍隊，近日演唱〈千年之戀〉表現失常，評審李千娜直言選錯歌，認為只有隊長關詩敏適合該首歌，其他選手歌聲完全不行，讓林襄在網路上被罵翻，關詩敏身為隊長難辭其咎，她事後在社群平台爆出6點內幕，更自爆原本以為是冒險類型節目，要挑戰驚險、刺激項目，完全沒想到要唱跳表演，根本是來錯節目了。
記者江芷稜／綜合報導
《炸裂吧女孩》成員來自不同領域，啦啦隊、歌手都有，要湊齊大家時間練習相當不容易，藍隊隊長關詩敏身為《華人星光大道》選秀比賽冠軍，卻沒辦法帶領隊員獲得好評，事後在網路招致負評，不少人認為她選曲太過自我中心，〈千年之戀〉難度太高，沒有考慮其他人實力，加上多數時間不在台灣，沒有辦法跟大家練習，關詩敏覺得委屈，發表長文解釋整起事件，「團隊缺乏凝聚力、向心力，很多很多，我身為藍隊隊長難辭其咎」。
她在長文裡羅列6點，包括練習時間、隊長責任、演出分配、選曲投票、來節目理由等向大家說明，儘管訓練時間很短，團員都很認真練習，會各自跟她回報進度，直到開錄前2天才見到打鼓老師，要合體練習的時間不多，她認為這是過去習慣的工作模式，保持隨機應變，忽略每個人處事方式不同，「大家在等待時或許覺得煎熬，沒有方向感，這些都是我目前在重新學習的事」，沒有照顧好大家情緒，感謝大家包容。
她還爆料選曲內幕，原來第一輪最高票的〈遇見〉，因為沒有預算和時間給老師改編曲，無法跟大鼓元素融合，以比賽來說欠缺張力、沒有亮點，所以最後被排除了，還有選擇隊名等種種比賽過程花絮，無法全部在90分鐘節目裡呈現，透過剪輯出來的畫面，並非所有完整事實，自己擔任隊長期間也在拚命學習，一度被經紀人罵到臭頭。
她也自認來錯節目，本來以為《炸裂吧》是那種刺激的、崩潰的，有她從來不敢挑戰的跳傘、叢林求生，能逼出人性本能的節目，最後開錄了才摸清楚節目的調性，自己根本不想來表現唱跳或是打鼓。儘管網路上挨轟，關詩敏強調自己和林襄一樣，希望散播歡樂散播愛，「來這個節目從來不是想著爭第一名，我也一樣，能付出的不會吝嗇，希望大家想到我們是會微笑的」。
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