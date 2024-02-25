抓到！竄改管碧玲稱陸漁民「該死」 380社群平台帳號瘋傳假訊息
中國漁船越界拒捕翻覆釀成2死引發熱議，而近期網路流傳一段海委會主委管碧玲與新潮流總召集人段宜康對話，管碧玲稱「漁民該死」，若不撞船會越來越囂張；段宜康則表示，海巡影像絕不能給媒體，否則問題越來越大。對此有知情人士今（25）日表示，該截圖是竄改自2017年《鏡週刊》兩人時任立委對話，事後透過X平台55帳號、微博322帳號與臉書3帳號分享轉傳，企圖抹黑台灣海巡，並企圖造成兩岸民眾對台灣政府負面印象，造成兩岸對立，是明顯認知操作手段。
記者陳威叡／台北報導
近期網路流傳一段海委會主委管碧玲與新潮流總召集人段宜康對話，對此，管碧玲及段宜康兩人已立即於臉書發文駁斥是遭造假，並已經報案調查。對此，經相關單位溯源發現，該截圖是竄改自2017年《鏡週刊》報導時任立委的管碧玲及段宜康的對話圖，並源自於一討論綜合性議題的海外中文論壇《留園網》的帳號MyNarcissus，該帳號於2月24日11時於論壇討論區《網際談兵》發文，並陸續傳散至X平台及微博。
據了解，《留園網》為綜合性議題論壇，雖然中國用戶無法登陸，但該論壇主要張貼源自大陸的新聞報導，為海外華人接收新聞主要管道之一。而除了此論壇外，擁有2.3萬成員的臉書公開社團「悅觀點」也有「Ruiqu Lin」的帳號發文，稱「陸船左側明顯變形，顯見海巡人員需負肇事責任。」
發文後續也經在多個社群擴散，如X平台「EDward」、「汉尼拔火罐」等55帳號分享；微博「飛揚軍事鐵背心」等322組帳號轉傳；臉書「悅觀點」等3組帳號分享。
對此，知情人士分析，在該截圖對話中參雜「監管」、「堅決」等中國用語，且初期傳散帳號均屬慣用簡體字帳號，研判屬中國網友試圖以捏造海委會主委及段宜康私密對話方式，營造出海巡人員在本次中國三無船事件中「明明存有執法影片卻刻意隱匿」、「有意藉本次事件恫嚇大陸漁民」假象。
知情人士提醒，此操作抹黑台灣海巡人員，以及企圖造成兩岸民眾對台灣政府的負面印象，造成兩岸對立，是明顯認知操作手段，提醒民眾若收到相關截圖，務必謹慎、切勿輕信假訊息。