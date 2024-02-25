劉詩詩不甩婚變吳奇隆傳聞！夢幻聯動池昌旭「神級顏值」造福眼睛
劉詩詩、吳奇隆因合作拍攝電視劇《步步驚心》相識，兩人2015年結婚、婚後育有1名兒子，這段相差17歲的男大女小戀，屢遭唱衰傳出婚變消息，但人家夫妻倆實際上可是過得很幸福呢！劉詩詩今（25）日出席米蘭時裝周，再度躍上微博熱搜「#劉詩詩、池昌旭坐一起」，只是劉詩詩心裡早就住滿了「四爺」吳奇隆，哪裡有韓國歐巴池昌旭的位置呢？兩人全程零互動，看都沒看一眼。
記者黃雅琪／綜合報導
米蘭時裝周年年廣邀各國巨星出席，替時尚伸展台增添星光、新聞版面，中國大陸「古裝女神」劉詩詩，不畏與吳奇隆婚變傳聞，今日穿著氣質裝扮出席活動，整個人一副「大女主角」風範，不需要裸露身材搏版面，也能令周圍人士感受到強大氣場。
事實上，劉詩詩隔壁就坐著韓劇「吻戲達人」池昌旭，他穿著一身白色西裝化身白馬王子，整個人帥度破表，若有似無的看向遠方，與一旁的劉詩詩「全程零互動」，像是彼此都沒認出對方的身分一樣。兩人夢幻連動畫面曝光後，隨即引爆網友討論度「兩位同框又造福我眼睛了！劉詩詩美得有點超過了！」、「我的男神女神竟然同框了」、「池昌旭太好看了。」
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