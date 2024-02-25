龜山島1天4地震！氣象署示警「還有規模4以上餘震」：和火山無關
今（25）日宜蘭外海，靠近龜山島周圍從下午開始出現4起地震，芮氏規模最大在晚間9點48分的5級，雙北、基隆、桃園、宜蘭都有感，中央氣象署地震資料課科長何美儀表示，近期在龜山島附近的群震和火山無關，主要是「沖繩海槽」擴張引起的「張裂型地震」，預計未來幾天還會有芮氏規模4至4.5的餘震，但民眾不必過度恐慌。
記者張志浩／綜合報導
2024年2月25日，龜山島附近在下午1點12分先是出現芮氏規模3.5地震，隨後在下午4點16分、5點02分和晚間9點48分，分別在發生芮氏規模3.7、4.1、5.0的地震，何美儀說明，這些地震發生原因都是沖繩海槽礦張導致，龜山島附近每隔一段時間就會出現類似情況，預估未來幾天還會有些餘震，最大可能落在芮氏規模4至4.5。
沖繩海槽是菲律賓海板塊向西北方擠壓歐亞板塊，導致琉球海溝後方岩石圈擴展而形成的弧後盆地，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，近期龜山島周圍的地震「深度都極淺」，從這點可以推估，這些地震的並非發生在「板塊隱沒帶」，而「沖繩海槽」擴張引起的「張裂型地震」，在龜山島時不時就會出現，雖然據研究發現，大概3個月就會發生群震，但實際上並無明確週期。
郭鎧紋也提及，雖然今日龜山島周圍的地震規模是越來越大，但並不表示後續地震還會更加劇烈，此外，除了「沖繩海槽」擴張外，龜山島屬於活火山，地底的蒸汽、水源也都有可能造成地震，但要特別強調，龜山島前一次火山、岩漿噴發已是6000年前的事，研究也表明龜山島爆發機率不高，因此無需因這邊的地震感到恐慌。
何美儀則提醒，今日9點48分芮氏規模5.0的地震位置比較偏北，所以雙北地區民眾受到盆地地形、高樓較多影響，震度被放大，感覺也比較劇烈，未來幾天若有餘震出現，可能還是會有類似情況，要做好心理準備。