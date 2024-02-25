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泰機場驚見台男屍體！身上刺有「羅」字　疑遭人連開3槍後棄置

▲泰國警方獲報蘇凡納布機場廢棄餐廳區出現一名疑似為台籍男性遺體，手臂上還刺有繁體「羅」字。（圖／翻攝自臉書＠ข่าวสารเมืองปราการ v2）
▲泰國警方獲報蘇凡納布機場廢棄餐廳區出現一名疑似為台籍男性遺體，手臂上還刺有繁體「羅」字。（圖／翻攝自臉書＠ข่าวสารเมืองปราการ v2）

國際中心楊智傑／綜合報導

泰國警方今（25）接獲報案，蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）一處廢棄餐廳中發現一具男性遺體，手臂上刺有繁體中文的「羅」字，頭部遭子彈射穿出現3個彈孔，後經指認該名死者為台灣人。泰國媒體指出，警方目前正在進行詳細調查，並試圖聯繫死者家屬，而犯案動機仍有待釐清。

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根據泰媒報導，該名台籍男性的遺體被棄置在蘇凡納布機場的廢棄餐廳區，由於該處並不對外開放，因此是機場清潔人員在午休期間才發現。警方獲報後立刻前往現場調查並拉起封鎖線。

報導指出，法醫部門正前往調查現場，但警方初步調查後發現，死者頭部出現不明槍傷，一共有3個彈孔，身上還穿著黑色T恤與牛仔褲，全身刺滿了紋身，手臂則有一處寫著繁體的「羅」字，此外並沒有其他身分證明文件，推測死者應為在七小時內受到槍殺後，遭人拖入廢棄餐廳棄置，因此地面還留有血跡。

發現遺體的27歲清潔人員 Dirak Saan 指出，該區是他每天午休期間為短暫用餐休息的空間，當他看見地面上的血跡和一名疑似是外國人的遺體後就立刻聯絡警方。

目前警方認為兇手至少有2人，但對於犯案動機、兇手身份則不清楚，根據一間芭達雅刺青店的消息指認，死者疑似是台灣人，生前曾光顧這間刺青店，因此警方正透過所有方式盡可能聯繫死者親友，同時也利用DNA測試試圖鎖定相關嫌疑人。

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