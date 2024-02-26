人生必參加清單+1！五結走尪路跑 抬神轎、尪揹某傳承在地文化
2024五結走尪路跑嘉年華在宜蘭熱鬧登場，現場吸引逾2500人共襄盛舉，其中21公里半程馬拉松男子組由職業軍人跑將曾子豪掄元，他以破個人最佳紀錄的1小時16分03秒完賽，同時領先第二名跑者超過3分鐘，輕鬆封王。
記者廖聿偉/綜合報導
五結走尪路跑結合在地文化與宗教儀式，是由利澤簡永安宮主辦，本活動已邁入第4屆，每年都在元宵節舉辦，內容包括抬神轎、拜媽祖、走尪、尪揹某競賽和路跑等活動，已成為五結鄉的年度盛會之一。
走尪路跑活動幕後推手是前宜蘭副縣長、利澤簡永安宮主委黃適超，他透露，「希望藉由五結走尪路跑嘉年華推廣宜蘭特色，同時帶動觀光人潮，促進地方發展。」
今年活動有過半的民眾是外地人，也讓附近店家生意翻倍，非常熱鬧。而本次路跑補給非常接地氣，主辦單位特別聘請專業的總鋪師辦桌，提供平安粥和古早味菜脯、米粉、蝦子、芋頭糕、掛包、魚丸湯和炒米粉等在地美食，讓跑者大快朵頤，品嚐在地美食，媲美經典路跑賽田中馬拉松。
本次路跑分為半程馬21K、挑戰組12K、休閒組3.5K，其中半程馬21K路線涵蓋知名景點，從利澤簡永安宮出發，途中經過五十二甲溼地、三奇美徑(冬山伯朗大道)、生態公園，並欣賞美麗的冬山河畔，完賽的跑友都直呼，「風景超美，且路線平坦、空氣清新，跟城市路跑有很大的差別。」
今年半程馬21K冠軍曾子豪就在美景中突破了個人最佳成績，他說，「這是我第一次參加五結走尪路跑，路線規劃很完善，沿途美景加上平坦的路線，即使逆風還是創了新紀錄，未來一定要繼續參加。」
另外，今年的主視覺、獎牌設計都別出心裁，主辦單位特別邀請專業插畫家繪製可愛版LOGO和吉祥物，而獎牌更是全台首創拆解式錢母，只要完賽的跑者都能獲得一枚，將獎牌中間的錢母取下後，拿去過香爐，就能隨身攜帶，當作發財金，廣受好評。
2024五結走尪路跑嘉年華一大特色就是「尪揹某」活動，參賽者必須由男揹女或女揹男，並跑完指定路線，前三名就能獲得白米，但白米的公斤數由被揹者的體重而定，非常有趣、新奇。
「尪揹某」青年組冠軍由洪紹恩與陳桂琳夫妻獲得，洪紹恩笑說，「平常都有在重量訓練，2020年有挑戰一次，今年捲土重來，比賽前一天還有練習一次，很開心能拿下第一。這個活動非常有意義，能增加夫妻情誼，也希望傳統文化能繼續傳承下去。」
至於壯年組拿到最多公斤米的則是第三名張文華與洪怡碧夫妻，張文華說，「已參加過四次，最佳成績是第二名，這次雖然沒有冠軍，但拿到最多的米，也算是值回票價。」