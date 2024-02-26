澤倫斯基罕見公布兵損！俄烏戰爭爆發逾2年　3.1萬烏軍戰死沙場

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澤倫斯基表示，無法公開烏軍官兵的傷員和失蹤人數，因為此舉有助俄方進行軍事規劃。他也提到俄軍佔領區有「數以萬計的平民」遇害，但戰爭結束前不會有確切的數字，「我們不知道我們有多少平民死亡，我們不知道」。
這是超過一年以來，烏克蘭官方首度公開兵損。《路透社》報導，澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）於2022年底曾表示，開戰以來已有1萬3000名烏軍陣亡，烏方後來不曾再公開過兵損。
《紐約時報》去年8月曾經引述匿名美國官員報導，自從俄國入侵烏克蘭以來，犧牲的烏軍達7萬人，並有10萬至12萬傷員。
至於俄軍的傷亡數字，俄羅斯官方幾乎不曾公布過，且公布的數據極低。俄羅斯國防部去年1月曾公布逾6000死，那是截至目前的最新數據。不過美國和英國官員認為遠遠不止於此。
美國情報機構去年12月中旬解密的報告估計，有31萬5000名俄軍在戰場中喪命或受傷。若估計屬實，相當於入侵烏克蘭之前規模約36萬的俄軍，已折損87％。
俄羅斯獨立新聞網站Mediazona報導指出，2022、2023年共有約7萬5000名俄軍在烏克蘭折損。Mediazona和另一俄羅斯新聞網站Meduza聯合調查結果則顯示，俄軍在烏克蘭戰場上的折損率並未降低，平均每天陣亡120人。
澤倫斯基在記者會上表示，預計未來兩個月的戰況會面臨困難，「俄羅斯將在夏初或五月底準備反攻行動」，並稱去年夏天展開的反攻行動由於走漏風聲，宣告失敗，但烏方已有明確的新反攻計畫。
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