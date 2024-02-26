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澤倫斯基罕見公布兵損！俄烏戰爭爆發逾2年　3.1萬烏軍戰死沙場

▲烏克蘭總統澤倫斯基25日公布烏軍陣亡人數，坦成在過去2年來，已有3萬1000名烏軍官兵在沙場上陣亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基25日公布烏軍陣亡人數，坦成在過去2年來，已有3萬1000名烏軍官兵在沙場上陣亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

俄烏戰爭爆發已超過2年，烏克蘭這段期間力抗俄國的擴張野心。烏克蘭總統澤倫斯基25日罕見地公布烏軍陣亡人數，坦承在過去兩年內已經造成3萬1000名烏克蘭士兵陣亡，這是超過一年來官方首度公開兵損。

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綜合外媒報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日在基輔召開的記者會上表示，「戰爭已經造成3萬1000名烏克蘭士兵陣亡，不是30萬，不是15萬……每一名士兵折損對我們來說是重大損失。」澤倫斯基也強調，這一數字遠低於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政府的估計。

澤倫斯基表示，無法公開烏軍官兵的傷員和失蹤人數，因為此舉有助俄方進行軍事規劃。他也提到俄軍佔領區有「數以萬計的平民」遇害，但戰爭結束前不會有確切的數字，「我們不知道我們有多少平民死亡，我們不知道」。

這是超過一年以來，烏克蘭官方首度公開兵損。《路透社》報導，澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）於2022年底曾表示，開戰以來已有1萬3000名烏軍陣亡，烏方後來不曾再公開過兵損。

《紐約時報》去年8月曾經引述匿名美國官員報導，自從俄國入侵烏克蘭以來，犧牲的烏軍達7萬人，並有10萬至12萬傷員。

至於俄軍的傷亡數字，俄羅斯官方幾乎不曾公布過，且公布的數據極低。俄羅斯國防部去年1月曾公布逾6000死，那是截至目前的最新數據。不過美國和英國官員認為遠遠不止於此。

美國情報機構去年12月中旬解密的報告估計，有31萬5000名俄軍在戰場中喪命或受傷。若估計屬實，相當於入侵烏克蘭之前規模約36萬的俄軍，已折損87％。

俄羅斯獨立新聞網站Mediazona報導指出，2022、2023年共有約7萬5000名俄軍在烏克蘭折損。Mediazona和另一俄羅斯新聞網站Meduza聯合調查結果則顯示，俄軍在烏克蘭戰場上的折損率並未降低，平均每天陣亡120人。

澤倫斯基在記者會上表示，預計未來兩個月的戰況會面臨困難，「俄羅斯將在夏初或五月底準備反攻行動」，並稱去年夏天展開的反攻行動由於走漏風聲，宣告失敗，但烏方已有明確的新反攻計畫。

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