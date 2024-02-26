亞洲航空班機才剛起飛！行動電源突起火爆炸　空姐機警滅火

動不動就開戰！讓AI外交、兵推顯侵略性　「愛丟核彈」以災難收場

▲一項研究發現，AI進行兵推和模擬外交情境時，都會顯著性的造成局勢升級。（示意圖／pixabay）
▲一項研究發現，AI進行兵推和模擬外交情境時，都會顯著性的造成局勢升級。（示意圖／pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國康乃爾大學（Cornell University）近來一項研究發現，當讓大型語言模型（LLMs）人工智慧（AI）在模擬場景中充當外交代表時，常常會出現「難以預測的局勢升級，往往以核武攻擊告終」的狀況。該研究指出，AI傾向於選擇包含使用核武在內的侵略性方法，呼籲未來在決策、國防外交這樣的敏感領域使用這類技術時要特別謹慎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《歐洲新聞》（Euronews）報導，美國康乃爾大學的研究團隊使用了5種大型語言模型作為模擬兵推和外交情境中的自主代理人。這5種大型語言模型包括OpenAI的3種不同版本的ChatGPT、Anthropic開發的Claude和Meta開發的Llama 2。

每個代理人都由同一套的大型語言模型在模擬中提供動作，並負責在沒有人類監督的情況下做出外交政策決定。研究指出，「我們發現，在考慮到的時間範圍內，大多數研究的AI都會升級局勢，即使是在最初沒有提供任何衝突、中立局面的情況下，所有模型都顯示出突然且難以預測的升級跡象。」

加州斯丹佛大學（Stanford University）的安卡（Anka Reuel）向《新科學家》表示，「有鑒於OpenAI最近更改了服務條款，不再禁止軍事和戰爭使用案例，了解大型語言模型應用的影響變得比以往任何時候都更加重要。」

這項研究的方法是讓AI採用一種名為「人類反饋的強化學習（RLHF）」微調，意味著AI所決定的指令會以較少傷害為優先，以確保能安全使用。除了GPT-4-Base之外，其他大型語言模型都是使用RLHF進行訓練的。

除此之外，研究人員還提供了一份27種決策組成的清單，從和平到局勢升級和更為激進的行動，包括決定使用核彈。

不過在進行研究時，研究人員觀察到，即使在中立情況下，所有模型都存在「統計學上顯著的局勢升級」。其中以ChatGPT的2種版本容易突然局勢升級，研究人員觀察到單次轉變的局勢升級幅度超過50％。GPT-4-Base有33%的機率會實施核武攻擊。總體情況下，Meta開發的Llama 2以及ChatGPT-3.5的傾向是最為暴戾的。

而由Anthropic開發的Claude所展現出的侵略性較低。Claude的設計理念是減少有害內容，被灌輸了明確的價值觀。據其開發者Anthropic曾表示，Claude AI開發訓練所引用的憲章包括《聯合國人權宣言》或蘋果的服務條款。

白宮智庫蘭德（RAND）歐洲的防務和安全研究小組助理主任布萊克（James Black）在看過研究之後，表示這是一項「十分有用的學術研究」。

報導指出，雖然軍事行動仍然以人類為主導，但AI在現代戰爭中發揮了越來越重要的作用。例如無人機可以搭載AI軟體，幫助識別敵我雙方與敵方活動，而未來的確也有朝向AI自動化武器的研究。大多數政府都希望保持在重要事件上的決策能力，因此如果在與外交政策相關的決策過程中使用大型語言模型，謹慎行事至關重要。

AI助攻股價飆！輝達市值可排全球國家GDP第12　超越俄羅斯與韓國

日本用AI監測高齡駕駛人！改善道路安全　東京計程車業者率先體驗

「AI變聲」也淪詐騙工具！澳19歲青年偽裝行員　騙光老兵38萬積蓄

AI意識覺醒？ChatGPT爆災情「胡言亂語」發亂碼　OpenAI稱已修復

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞