動不動就開戰！讓AI外交、兵推顯侵略性　「愛丟核彈」以災難收場

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每個代理人都由同一套的大型語言模型在模擬中提供動作，並負責在沒有人類監督的情況下做出外交政策決定。研究指出，「我們發現，在考慮到的時間範圍內，大多數研究的AI都會升級局勢，即使是在最初沒有提供任何衝突、中立局面的情況下，所有模型都顯示出突然且難以預測的升級跡象。」
加州斯丹佛大學（Stanford University）的安卡（Anka Reuel）向《新科學家》表示，「有鑒於OpenAI最近更改了服務條款，不再禁止軍事和戰爭使用案例，了解大型語言模型應用的影響變得比以往任何時候都更加重要。」
這項研究的方法是讓AI採用一種名為「人類反饋的強化學習（RLHF）」微調，意味著AI所決定的指令會以較少傷害為優先，以確保能安全使用。除了GPT-4-Base之外，其他大型語言模型都是使用RLHF進行訓練的。
除此之外，研究人員還提供了一份27種決策組成的清單，從和平到局勢升級和更為激進的行動，包括決定使用核彈。
不過在進行研究時，研究人員觀察到，即使在中立情況下，所有模型都存在「統計學上顯著的局勢升級」。其中以ChatGPT的2種版本容易突然局勢升級，研究人員觀察到單次轉變的局勢升級幅度超過50％。GPT-4-Base有33%的機率會實施核武攻擊。總體情況下，Meta開發的Llama 2以及ChatGPT-3.5的傾向是最為暴戾的。
而由Anthropic開發的Claude所展現出的侵略性較低。Claude的設計理念是減少有害內容，被灌輸了明確的價值觀。據其開發者Anthropic曾表示，Claude AI開發訓練所引用的憲章包括《聯合國人權宣言》或蘋果的服務條款。
白宮智庫蘭德（RAND）歐洲的防務和安全研究小組助理主任布萊克（James Black）在看過研究之後，表示這是一項「十分有用的學術研究」。
報導指出，雖然軍事行動仍然以人類為主導，但AI在現代戰爭中發揮了越來越重要的作用。例如無人機可以搭載AI軟體，幫助識別敵我雙方與敵方活動，而未來的確也有朝向AI自動化武器的研究。大多數政府都希望保持在重要事件上的決策能力，因此如果在與外交政策相關的決策過程中使用大型語言模型，謹慎行事至關重要。