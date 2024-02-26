MLB／張育成太猛！「國防部長」加入光芒首打席開轟 力拚大聯盟
張育成開轟了！綽號「國防部長」的台灣旅美好手張育成，今（26）日在面對底特律老虎隊春訓熱身賽，首戰就獲得先發機會，打第七棒，擔任游擊手，他也沒有放過，首次打擊就開轟，第4局第二打席則是敲出飛球被接殺，張育成經過去年受傷，被下放小聯盟，今年以小聯盟約招待春訓，加入光芒隊，希望可以留在大聯盟開季名單。
記者吳政紘/綜合報導
張育成的火力原本就很有實力，這場面對老虎隊投手Alex Faedo，他去年在大聯盟2勝5敗，出賽15場，同樣要競爭大聯盟先發輪值，不過他也在3A跟大聯盟之間來回，未來被看好很有機會擔任先發主力。
張育成2局下面對第一球就轟出右外野反方向的全壘打，可見他的實力驚人，尤其打擊釋放完整，讓現場球迷跟主播都驚呼，而隊友也拿出香蕉給他慶祝。
張育成在家人都飛到美國後，已經專心備戰新球季，第二打席面對投手為23歲的Keider Montero，張育成也是第一球就揮擊，可惜敲出左外野飛球被接殺。
張育成是在今年2月才跟光芒隊簽約，他簽下月薪3.5萬元美元的合約，並附加上大聯盟保證百萬美元年薪的大約，因此想辦法再拚一次，而28歲的張育成經過去年經典賽洗禮，已經是相當出色的打者。
總計張育成今天在熱身賽2打數1安打，並且有1發全壘打，1打點，目前熱身賽打擊率高達5成。光芒下一場比賽是27日凌晨遇上巴爾的摩金鶯，就看張育成能否把握機會出賽。
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