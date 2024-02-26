汪小菲新歡Mandy結過婚！豪華婚禮照被挖出 前夫長相神似敖犬
大陸富商汪小菲和女星大S於2021年離婚，汪小菲近日認愛台灣網紅Mandy（小梅），更宣布將在今年完婚。而Mandy也被網友挖出曾經結過婚的照片及影片，與前夫在文華東方辦婚禮，新郎長相還神似棒棒堂敖犬。
記者薛羽彤／綜合報導
網友在論壇Dcard上以「汪小菲新女友Mandy結過婚？」為題發布文章，原PO表示看到新聞，覺得汪小菲女友很眼熟，想起曾在某個知名新祕的IG上看過，並發出截圖PO上網，而該新祕的IG也迅速刪文，現已找不到原始照片。
不過仍有挖出婚禮團隊的影片，上面顯示2018年，影片記錄了兩人當天婚禮的行程，有網友提問，「確定那是結婚照，不是擺拍宣傳？好奇問個。」原PO也解答「真的婚禮喔，但有沒有登記就不知道了」。Mandy婚禮照曝光後，網友們紛紛表示，「新郎滿好看的欸，比汪帥好多」、「那他和汪小菲很相配呀！而且各經過一次婚姻，應該會更懂得經營了」、「新郎長得好像敖犬」。
此外，有人疑問為何會離婚，網友爆料「當時還沒離婚時，男生在美國工作，M在台灣外遇，還趁機把男生的兩隻錶偷偷賣掉在離婚。 還很會跟男人要禮物，專挑有婦之夫。」留言區出現許多關於Mandy的黑歷史，甚至還有自稱Mandy以前的同事，爆料她會撒嬌請男客人幫她做業績。
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