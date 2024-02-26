MLB／大谷翔平首秀日期確定！今實戰練打3打席　總教練透露狀況

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先前受訪時曾透露，想在前往南韓的開幕戰前累積50個打席的大谷翔平，根據道奇總教練Dave Roberts的最新說法，大谷預計將在28日對陣白襪的比賽上，進到先發打線，但目前仍不確定會打第幾棒。而大谷今天也有進行實戰打擊練習，打了3個打席，雖然未擊出安打，還吞下2K，但Dave Roberts並不擔心他的狀況，並表示：「大谷今天打了3個打席，看起來感覺狀況很好，沒有任何問題，今天翔平的狀態不錯。」
而大聯盟官方也在日前公布了2025年賽季的預測最佳10人，備受矚目的大谷翔平，也榜上有名，不過僅排在第4名位置，新賽季大谷也因為手肘傷勢關係，將專注在打者身分，確定並不會以投手角色出賽。
休賽季道奇先是以大聯盟史上最大約的10年7億美元（約220億新台幣）合約成功網羅大谷翔平，隨後又以12年3.25億美元（約101億新台幣）簽下同樣破大聯盟投手歷史紀錄的山本由伸，補強這兩名日籍好手後，也讓許多專家相當看好新賽季道奇隊的表現，奪冠機率也一路竄升，如今洛杉磯道奇也被認為是國聯當中實力第二堅強的球隊，僅次於亞特蘭大勇士。
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