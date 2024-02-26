MLB／張育成化身「小小兵」！首打席就開轟 光芒隊友請吃香蕉
台灣旅美好手張育成，今（26）日在春訓第一場大聯盟春訓熱身賽就開轟，而且他的表現還獲得隊友「加持」，送給他香蕉慶祝，讓他變成「小小兵」，就跟電影中的角色很像，張育成即將要力拚大聯盟開季，而他競爭對手也不少，除正選游擊手Jose Caballero之外，還有Amed Rosario、Curtis Mead 等人，大聯盟官網並未列入張育成。
記者吳政紘/綜合報導
張育成在首打席面對老虎隊比賽中就開轟，顯示出他春訓準備十足外，也代表他還有「大聯盟」等級實力，尤其去年他受到鉤狀骨骨折影響，雖然回到陣中，但紅襪隊的陣容已經滿了。
張育成今年獲得10幾家球隊報價，加上中職也有台鋼、富邦等球隊有接觸，他仍選擇留在美國職棒發展，也是想要力拚機會。光芒隊這次春訓準備黃色帽子，加上本來的藍色球衣，像極了電影《小小兵》角色，隊友也拿出香蕉，在有人慶祝時，給他獎賞，因為小小兵在電影中最愛香蕉。
光芒隊Taylor Walls 角色跟張育成也很類似，都是「工具人」，不過張育成若能站穩一個位置，最好的武器就是用打擊來「說話」，留在大聯盟才有機會。
光芒隊正選游擊手Jose Caballero，應該是不會有太大異動，張育成要爭取「二號」游擊手，並且嘗試其他守備位置。
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