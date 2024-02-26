台股早盤黑翻紅！台積電大聯盟喜孜孜 設備與材料概念股氣勢如虹
美股上週五（23日）漲跌互見，台北股市今（26）日早盤一度來到盤下18854點的位置，但隨後拉抬漲46點，來到18938點附近，漲幅0.2%。權值王台積電週六熊本廠開幕，今日台積電早盤一度走跌，但隨後拉抬小漲，在700元附近。不過台積電大聯盟報喜！像是相關台積電概念股、特用化學表現亮眼，永光、中華化、三晃、永光飆漲停。另外，重電族群電力概念股與航運股也不遑多讓。
記者許家禎／台北報導
道瓊指數23日上漲62.42點，漲幅0.16%，收39131.53點；那斯達克指數下跌44.8點，跌幅0.28%，收15996.82點；費城半導體指數下跌52.33點，跌幅1.12%，收4615.03點；標普500指數上漲1.77點，漲幅0.03%，收5088.8點。
美股漲跌互見，台北股市今日早盤一度來到盤下18854點的位置，但隨後拉抬漲46點，來到18938點附近，漲幅0.2%。晶圓代工龍頭、權值王台積電前日週六24日熊本廠舉行開幕典禮，今日早盤一度走跌來到695元，但隨後拉抬小漲到700元附近，漲幅0.2%。雖然台積電並未大漲，但相關設備股紅通通，永光飆漲停，通嘉漲逾8%、上品漲5%、瑞耘與朋億漲逾4%。
台積電熊本廠開幕也帶動相關特用化學喜孜孜，中華化、三晃、永光飆漲停，長興漲6%、三福化漲4%多。另外，電力供應概念股也表現搶眼，中興電漲7%、森崴能源漲6%、亞力與上緯投控漲5%、士電漲3%以上。散裝航運也不遑多讓，中航、四維航、慧洋-KY、裕民與新興只1到2%。