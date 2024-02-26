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只有今天！全家拿鐵「第2杯9元」　7-11美式23元、霜淇淋買1送1

▲週一開工日！全家今（26）日限定優惠，寄杯單品拿鐵第二杯9元、單品美式第二杯19元。（圖／業者提供）
▲週一開工日！全家今（26）日限定優惠，寄杯單品拿鐵第二杯9元、單品美式第二杯19元。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

週一開工日來杯熱咖啡提神！全家今（26）日限定優惠，寄杯單品拿鐵第二杯9元、單品美式第二杯19元；7-11有大杯美式、厚乳拿鐵買2送2，還有霜淇淋買1送1優惠倒數3天，2月28日休假再加碼特大杯思樂冰買1送1。

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🟡全家便利商店

📍APP｜只有今天2月26日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家今（26）日限定優惠，寄杯單品拿鐵第二杯9元、單品美式第二杯19元。（圖／翻攝自APP）
▲全家今（26）日限定優惠，寄杯單品拿鐵第二杯9元、單品美式第二杯19元。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜2月24日至2月28日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾芋見想泥歐蕾買1送1，5折（原價85元、特價43元）

▲7-11「開學季」門市指定飲品買2送2。（圖／業者提供）
▲7-11「開學季」門市指定飲品買2送2。（圖／業者提供）
📍門市｜2月21日至3月5日
◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

📍APP｜2月24日至2月29日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾濃萃拿鐵4杯188元，7.8折（原價60元、特價47元）
◾冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾冰精品燕麥拿鐵3杯188元，5.7折（原價110元、特價63元）

▲7-11線上寄杯「開學季」多杯組188元。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯「開學季」多杯組188元。（圖／業者提供）
📍門市｜2月24日至2月28日（限指定支付）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）

📍門市｜2月28日
特大杯思樂冰買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲同步登場的還有「桔運龍來橘子風味思樂冰」，柑橘的清新香氣加上甜酸氣泡刺激感在口中。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11在2月28日當天，特大杯思樂冰買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

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