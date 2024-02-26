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天氣預報／今晨苗栗9.2度！本週2波冷氣團接力　「228天氣」出爐

▲今日強烈冷氣團影響，北台灣低溫僅9度，228天氣短暫回溫，但週五又有鋒面和冷氣團侵台。（圖／記者葉政勳攝）
▲今日強烈冷氣團影響，北台灣低溫僅9度，228天氣短暫回溫，但週五又有鋒面和冷氣團侵台。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（26）日受到強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫下降，北台灣體感濕冷，苗栗三灣清晨攝氏9.2度為最低溫，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，本波冷氣團預計影響至明（27）日，週三228連假回溫，不過週五（3/1）又有新的鋒面和冷氣團，不只氣溫再降，且全台都有降雨機率。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天受冷氣團影響，迎風面雲量多，桃園以北、東半部有局部少量降雨機率，北台灣陰冷，其它地區氣溫略降、早晚較冷，今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏9至15度，中部攝氏10至24度，南部攝氏13至28度，東部攝氏11至24度。

▲未來一週預計有2波冷氣團影響，分別在週一清晨和週五，週三228紀念日是本週最溫暖的一天。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週預計有2波冷氣團影響，分別在週一清晨和週五，週三228紀念日是本週最溫暖的一天。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮提及，明日上午起冷空氣慢慢減弱，不過北台灣體感還是偏冷，其它地區早晚較冷，週三、週四（2/28、2/29），環境轉為「高壓迴流」主導，氣溫將逐日回升，西半部晴朗穩定、清晨容易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮息影，週起鋒面過境，中部以北將有明顯降雨，中南部也略有雨勢，鋒面過後，另一波「強冷空氣」南下，天氣轉濕冷。週五晚上至週六清晨（3/2），有再度挑戰「強烈大陸冷氣團」標準的機率。下週日（3/3）冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。

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