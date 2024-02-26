體操／「亞洲貓王」唐嘉鴻擊敗中國好手奪金！離巴黎奧運門票不遠
「亞洲貓王」唐嘉鴻在體操世界盃德國科特布斯站，男子單槓以總分14.600分擊敗中國對手田昊，連續第二站奪下金牌，離巴黎奧運門票不遠，隨行教練翁士航信心滿滿地說：「基本上巴黎奧運門票已經穩了。都努力這麼久，這兩站的好表現，證明我們一路走來的方向都是正確。」，翁嘉鴻在東京奧運表現優異，而唐嘉鴻在去年2月因阿基里斯腱斷裂，花了一年時間回歸，也收到不錯成績，期待在巴黎奧運展現「貓步」。
記者吳政紘/綜合報導
唐嘉鴻花了一年時間在體操世界盃埃及開羅站展現身手，不但以14.500分勇奪單槓金牌，並進帳30分積分，增添前進奧運的機會。也讓評審更熟悉他的表現跟招式。
資格賽唐嘉鴻就拿出拿手本領，以第一名晉級，決賽再度放手一搏，他挑戰難度6.100分的動作，加上完成分8.500分、總分14.600分高居第1，和去年亞錦賽單槓金牌的中國勁敵田昊同分，不過唐嘉鴻的分數完成度較高，才順利奪金。
接下來唐嘉鴻即將前往巴黎里昂進行一週移地訓練，再參與3月7日登場的體操世界盃巴庫站，這也是巴黎奧運體操單項資格賽第3站。
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