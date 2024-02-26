全家草莓霜淇淋掰掰！3月新口味「抹茶霜淇淋」 雙口味搭巧克力
全家3月新口味霜淇淋搶先曝光了！因應每年3月的抹茶季，「靜岡抹茶霜淇淋」即將強勢回歸，雙口味的機台則傳有機會搭配到「巧克力霜淇淋」口味，預計將於3月5日於門市開賣，2月「草莓優格」搭「巨峰葡萄」則進入最後倒數，想要品嘗的可得把握最後機會，別忘了開工優惠趣領取的買1送1券，可使用到2月29日；7-11則是今起有雙淇淋買1送1優惠，2月28日加碼思樂冰買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家人氣茶口味霜淇淋回歸，3月5日起即將開賣「靜岡抹茶霜淇淋」，雙口味門市則傳出有機會搭配「巧克力霜淇淋」，濃厚口味讓饕客嗨喊「期待，大人口味抹茶上市」、「超喜歡抹茶口味的」、「沒吃過抹茶欸！！終於有了」。全家官方則保持神秘，僅回應「敬請期待」。
據了解，全家新口味霜淇淋，固定於每月5日換新開賣，不過依照各門市霜淇淋原料供應情況為準，也有機會搶先品嚐新口味。並且在2月初農曆春節開工時，在全家APP優惠趣天天發送的「霜淇淋買1送1」，當時有領取到優惠券的民眾，有效兌換期限到2月29日，倒數最後4天別忘兌換。
7-11則是歡慶228假期，2月28日限定，思樂冰特大杯全品項買1送1；憑icash2.0或icash PAY支付，霜淇淋今起至2月28日前也有買1送1優惠，霜淇淋販售門市查詢（門市販售口味與數量，依照單店販售為準）。