悠遊卡擬推「專用貼紙」！為北捷iPhone感應卡關解套　估年中推出

民眾黨北市議員陳宥丞日前指出，悠遊卡公司長年與蘋果無法達成共識，雖然iPhone手機在台市占超過5成，卻無法跟日本Suica卡一樣放方便感應通過閘門。北捷因悠遊卡公司與蘋果晶片格式不相容，使得用戶無法透過iPhone聯動Apple Pay感應捷運站閘門。根據蘋果的市場考量，不太可能為了悠遊卡更換晶片格式，故他建議悠遊卡公司應儘速研發替代方案。
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悠遊卡公司表示，已研發出小型貼紙悠遊卡，可直接貼在手機背面，消費者可持手機刷卡，無論交通、消費皆可使用。另外，這張貼紙悠遊卡是超級悠遊卡，可用EasyWallet APP以悠遊付錢包隨時隨地幫貼紙悠遊卡加值、查詢餘額及交易紀錄，亦即使用這張貼紙悠遊卡，交易、加值、查詢都可以在手機上完成，相當便利。目前此產品已經在內部測試中，在本月底內部測試完成後，3月進入第二階段測試，預計年中可望推出。
另外，悠遊卡公司也正在與銀行合作發行連結悠遊付帳戶餘額的附隨電子支付帳戶儲值卡，可在信用卡/Debit卡的場域內使用，刷卡時由悠遊付帳戶扣款，類似金融卡Debit卡的功能。持卡人可以將之直接加入Apple Pay手機支付，以Apple Pay刷卡扣款，在使用Apple Pay的場域皆可使用。未來北捷開放信用卡入閘門，則可使用在交通運具。此產品將於第四季推出。
悠遊卡指出，除了上述兩種即將推出的產品，悠遊付QRCode乘車碼已經可以在部分客運使用，iPhone或Android手機皆可使用。而且，北捷公司計畫將於2026開放QRCode進出。
無論是即將推出的貼紙悠遊卡、附隨電子支付帳戶儲值卡，或已經在部份交通運具上使用的QRCode，消費者皆可依個人喜好的支付方式及優惠，選擇適合自己的支付工具。
另外，據了解，歐盟委員會宣布與蘋果公司達成共識，該公司將對外開放使用裝置上的NFC功能，藉此讓更多第三方行動支付、電子錢包服務也能藉由該公司手機上的NFC功能感應交易。悠遊卡公司期待，在該公司開放NFC支付在歐盟使用後，亞洲地區亦能跟進開放NFC，則悠遊卡在手機上的應用困難即可迎刃而解，如同現在Samsung Pay悠遊卡一樣在交通及消費領域輕鬆使用。