黃色小鴨創140億產值 高雄夜市及觀光工廠業績成長近5成
展期1個月的黃色小鴨昨（25）日落幕，計有超過900多萬人次造訪，高市府也串連多元的合作店家，包含餐飲、餐酒、百貨與觀光工廠，推出鴨鴨造型或黃色主題商品，總計創造約140億觀光經濟產值；高雄夜市攤商、觀光工廠業績更是大幅成長4、5成。
記者郭凱杰／高雄報導
黃色小鴨睽違10年重返愛河灣，掀起全台追鴨潮，最後「鴨」軸週末，愛河灣湧入大批觀光客前往，活動期間吸引超過900萬人次造訪，回顧燈會期間，以春節連假人潮最為踴躍，帶動周邊商圈、夜市人潮，用餐時段紛紛客滿，連帶郊區的觀光工廠、各地的百貨公司業績也都有所提升。高市府經發局統計，黃色小鴨一個月展期，共吸引超過900萬人次參加，估計創造約140億元的觀光經濟產值。
六合夜市主委莊其章表示，黃色小鴨在愛河灣展出，夜市人流明顯提升，只要在用餐時段時，夜市一定客滿，過年期間更明顯，業績比去年同檔期成長4成，很多遊客為了看小鴨遠道而來，再來六合吃晚餐宵夜。感謝市府持續透過各式活動，帶動商圈夜市的人氣與買氣。
鹽埕在地知名小吃「鴨肉珍」負責人吳錦菊表示，自1月底小鴨重返高雄後，明顯感覺來店消費的觀光客比在地人多上許多，尖峰時段來店用餐，至少要排隊1小時以上，只好增加人手支援。
高雄市烹飪公會理事長王俊華認為，小鴨魅力成功吸引客流量增加，特別是來自外縣市和國際遊客大幅提升，帶動商機，創意美食更大受歡迎。
高雄市觀光工廠發展協會理事長陳秀卿表示，配合黃色小鴨，推出專屬優惠及限定餐點及產品，整體營業額、來客數皆有大幅成長，以「台灣滷味博物館」為例，活動期間業績銷售成長5成、來客數增加3成；「宏裕行花枝丸館」與去年相比，營業額也成長3成左右。