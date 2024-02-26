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NBA／詹皇也懂酸！湖人罰球太少　「我們每場沒有投40顆三分球」

▲湖人罰球太少，詹皇：「我們每場沒有投40顆三分球」。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人罰球太少，詹皇：「我們每場沒有投40顆三分球」。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯湖人隊「詹皇」LeBron James今（26）日在湖人以113:123不敵太陽隊比賽後，他發現罰球數只有8次，不但抱怨「我知道今晚在殺進禁區的時候，我肯定有一兩次被人打到了，也沒得到吹判。但情況就是這樣。」他還補充：「我們並沒有每場出手40次、50次三分。我們不是那種球隊。」似乎偷偷酸了其他球隊，但湖人隊現在戰績在晉級季後賽邊緣，每一場都是關鍵，詹皇的表現也被大家檢視。

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湖人隊這場站上罰球線只有8次，詹皇說：「是的，我們就是那樣的。許多人，許多教練，許多球隊都說，湖人只會幹這個，站上罰球線。」

但他反駁，「我想說，我們擁有很多攻擊好手，那是我們所做的事。沒錯，我們也會從外線出手，但我們並沒有每場出手40次、50次三分。我們不是那種球隊，我們沒有成為那種球隊的奢侈。我們會打入禁區，那是我們非常擅長做到的。」

湖人本季場均出手30.7記三分，場均三分出手次數排名聯盟第30。湖人本季場均出手30.7記三分，場均三分出手次數排名聯盟第30。詹皇認為，今天的罰球也沒有比較多，所以希望大家不要再「造謠」。

▲「KD」Kevin Durant點出「詹皇」LeBron James偉大之處，讚詹皇的生涯持久力。（圖／美聯社／達志影像）
▲「KD」Kevin Durant點出「詹皇」LeBron James偉大之處，讚詹皇的生涯持久力。（圖／美聯社／達志影像）
此外，上場37分鐘，19投12中得到28分7籃板、12助攻，太陽隊「KD」Kevin Durant搶下22分，Grayson Allen狂得24分是太陽隊最高。

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