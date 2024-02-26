今日來講股／萬九弱弱的！新一周台股小心回測封關價18130點

MWC登場！台廠蓄勢待發　網通、矽光子概念股表態報喜

▲MWC登場！台廠相關供應鏈動起來，而26日網通與矽光子概念股也紅通通，強勢表態。如上詮、聯鈞早盤飆漲停，創威與前鼎漲7%以上，波若威漲逾6%。（圖／NOWnews資料照片）
▲MWC登場！台廠相關供應鏈動起來，而26日網通與矽光子概念股也紅通通，強勢表態。如上詮、聯鈞早盤飆漲停，創威與前鼎漲7%以上，波若威漲逾6%。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

每年備受矚目的MWC世界行動通訊大會，今（26）日至29日於西班牙巴塞隆納盛大舉行，台廠相關供應鏈動起來，而今日網通與矽光子概念股也紅通通，強勢表態。如上詮、聯鈞早盤飆漲停，創威與前鼎漲7%以上，波若威漲逾6%。

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MWC 2024世界行動通訊大會被視為全球通訊業界最權威展覽，更是各大科技廠展示最新技術、新品以及創新應用的重要平台，來此活動就可以一次網羅到全球資訊大廠前瞻產業趨勢，因此有不少買家也會趁此場合找尋下單採購對象。

今年MWC由GSMA協會主辦，會場將聚焦6大領域，包含5G／Beyond 5G、物聯網、人性化AI、工業4.0、創新科技、及數位基因等。這次預計全球有超過200個國家、2400家廠商、近9萬人參與，國際有不少知名大廠參與盛事，像是Intel、高通、韓國SK、韓國KT、Meta等，台灣也有超過50家廠商參與，像是聯發科、廣達、仁寶、光寶、技嘉、宏碁、宏達電、亞旭、華擎等。

MWC登場，今日網通與矽光子概念股也強勢表態！網通族群中，百一、訊舟、仲琦、東訊、德勝漲2到3%。矽光子概念股，如上詮、聯鈞早盤飆漲停，創威與前鼎漲7%以上，波若威漲逾6%。華星光、正凌、明泰、眾達-KY、訊芯-KY漲2%。

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