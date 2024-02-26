低溫9度全台有雨！下波冷氣團「有機會下雪」 最冷時間點出爐
本週共有2波冷氣團侵台，今（26）日第一波強烈大陸冷氣團影響，北台灣偏冷，全天氣溫僅在攝氏11至14度徘徊，明（27）日稍回溫攝氏1至3度，但早晚依然相當寒冷，週三228回暖明顯、天氣穩定到週四（2/29），週五（3/1）鋒面、下波冷氣團抵達，氣溫預估和今明兩天類似，但由北而南都有短暫陣雨機會，3000公尺以上高山有降雪機會，體感上會更為濕冷。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司分析師歐宗學指出，今天白天各地回溫，但有明顯的南北差異，北部受限於冷空氣及偏多的雲量影響，白天高溫只有攝氏13至14度，全天感受偏冷，中南部天氣多雲到晴，高溫可達攝氏22至24度，花東也有偏多的雲量及短暫雨，高溫攝氏18至21度。
歐宗學表示，明日各地還是相似的天氣型態，不過氣溫會比今天回升攝氏1至3度，早晚期間依然相當寒冷，尤其北部氣溫還是全天偏低，週三228冷氣團減弱後，西半部天氣多雲到晴，東半部仍有零星雨機會，各地早晚低溫落在攝氏14至16度，白天高溫明顯回升，北部、東半部攝氏22至24度，中南部攝氏24至26度，穩定天氣持續到週四白天。
歐宗學說明，週四晚上起至週五，鋒面逐漸通過，由北而南陸續都有短暫陣雨機會，中北部降雨會比較明顯，鋒面後新一波冷氣團南下，強度可能達強烈大陸冷氣團，週五氣溫越晚越冷，晚間到週六清晨是氣溫的最低點，北部市區低溫攝氏11至12度，郊區攝氏9至10度，中南部也可能降至攝氏12至14度，花東攝氏14至16度，週六氣溫與週五相似，下週日（3/3）清晨，隨著冷氣團減弱而逐漸回溫。
此外，中央氣象署也表示，冷氣團配合水氣影響，今日至明日中部以北3500公尺以上高山有零星降雪或霧淞結冰機率，下波冷空氣將伴隨較深厚的水氣，週五至下週日清晨，中部以北3000至3500公尺以上高山也有降雪機率。