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7-11霜淇淋新口味！「櫻花玫瑰霜淇淋」3月花季登場　限時買1送1

▲7-11過去曾推出限定粉色系霜淇淋「蜜桃霜淇淋」，3月再度迎來粉色風暴！即將登場「櫻花玫瑰霜淇淋」。（圖／7-11提供）
▲7-11過去曾推出限定粉色系霜淇淋「蜜桃霜淇淋」，3月再度迎來粉色風暴！即將登場「櫻花玫瑰霜淇淋」。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商霜淇淋3月新口味陸續登場！除了全家「靜岡抹茶霜淇淋」即將強勢回歸外，7-11也因應櫻花季推出「櫻花玫瑰霜淇淋」，粉嫩配色少女心爆發，各門市即將於3月6日開賣，依照門市霜淇淋原料庫存差異，也許有機會提早品嘗到新口味，且7-11今起有雙淇淋買1送1優惠，2月28日加碼思樂冰買1送1。

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7-11「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」即將進入尾聲，接下來接檔的為粉嫩外觀的「櫻花玫瑰霜淇淋」，將櫻花搭配玫瑰香氣，在3月花季陸續登場時開賣，預計在3月6日門市換新口味，依照門市霜淇淋原料有機會提早品嚐新口味，霜淇淋販售門市查詢（門市販售口味與數量，依照單店販售為準）。

且7-11歡慶228假期，憑icash2.0或icash PAY支付，霜淇淋今起至2月28日前也有買1送1優惠；2月28日限定，思樂冰特大杯全品項買1送1。別忘趁著優惠趕在換檔前品嚐「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，用日本進口愛媛縣不知火橘原料製成，強烈橘子香氣與酸甜爽口味道。

▲7-11霜淇淋新口味「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，且春節期間限時買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，用日本進口愛媛縣不知火橘原料製成，強烈橘子香氣與酸甜爽口味道。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家霜淇淋3月霜淇淋則是「靜岡抹茶霜淇淋」強勢回歸，並且傳出雙口味有機會搭配「巧克力霜淇淋」，濃厚口味讓饕客嗨喊「期待，大人口味抹茶上市」、「超喜歡抹茶口味的」、「沒吃過抹茶欸！！終於有了」。全家官方則保持神秘，僅回應「敬請期待」。

▲霜淇淋不限口味買一送一，包括抹茶霜淇淋，或綜合口味搭配小農牛奶。（圖／全家提供）
▲全家人氣茶口味霜淇淋回歸，3月5日起即將開賣「靜岡抹茶霜淇淋」。（圖／全家提供）

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