7-11霜淇淋新口味！「櫻花玫瑰霜淇淋」3月花季登場 限時買1送1
超商霜淇淋3月新口味陸續登場！除了全家「靜岡抹茶霜淇淋」即將強勢回歸外，7-11也因應櫻花季推出「櫻花玫瑰霜淇淋」，粉嫩配色少女心爆發，各門市即將於3月6日開賣，依照門市霜淇淋原料庫存差異，也許有機會提早品嘗到新口味，且7-11今起有雙淇淋買1送1優惠，2月28日加碼思樂冰買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」即將進入尾聲，接下來接檔的為粉嫩外觀的「櫻花玫瑰霜淇淋」，將櫻花搭配玫瑰香氣，在3月花季陸續登場時開賣，預計在3月6日門市換新口味，依照門市霜淇淋原料有機會提早品嚐新口味，霜淇淋販售門市查詢（門市販售口味與數量，依照單店販售為準）。
且7-11歡慶228假期，憑icash2.0或icash PAY支付，霜淇淋今起至2月28日前也有買1送1優惠；2月28日限定，思樂冰特大杯全品項買1送1。別忘趁著優惠趕在換檔前品嚐「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，用日本進口愛媛縣不知火橘原料製成，強烈橘子香氣與酸甜爽口味道。
全家霜淇淋3月霜淇淋則是「靜岡抹茶霜淇淋」強勢回歸，並且傳出雙口味有機會搭配「巧克力霜淇淋」，濃厚口味讓饕客嗨喊「期待，大人口味抹茶上市」、「超喜歡抹茶口味的」、「沒吃過抹茶欸！！終於有了」。全家官方則保持神秘，僅回應「敬請期待」。