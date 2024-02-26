BLACKPINK Rosé現身機場！粉絲擠爆慘摔 她1暖心舉動引人大讚
南韓女團BLACKPINK在世界各地擁有高人氣，其中成員Rosé因擁有天籟蜜嗓、甜美外型，以及纖細的身材，加上她軟萌的個性，深受廣大粉絲喜愛，昨（25）日她為參加位在法國巴黎的行程，現身仁川機場，現場聚集了大量粉絲，將她的路線擠得水泄不通，甚至還有粉絲因此被絆倒，Rosé看見後立即停下腳步，確定粉絲站起來後，才繼續往前走，暖心的舉動令粉絲紛紛大讚，「Rosé的人品真的太好了」。
記者張芸婷／綜合報導
Rosé昨日現身仁川機場，準備搭機前往法國巴黎參加行程，她頭戴BLACKPINK帽子，身穿黑色皮革外套、內搭長版白T及黑色短裙亮相，大秀修長美腿，而她當天配戴的墨鏡、大耳環等時尚單品，也在網上詢問度破表，展現BLACKPINK的極佳帶貨效應。
此外，Rosé久違現身公開場合，因此現場聚集了大量想一睹偶像風采的粉絲，將她要經過的路線擠得水泄不通，而Rosé也只能在保鑣的保護之下緩慢前進。
期間不斷有粉絲送信及禮物，她也來者不拒，一一接過粉絲遞上的東西，將兩手塞得滿滿的，相當寵粉。
不過，也因為現場太過擁擠，導致粉絲摔倒，Rosé看到後立即停下腳步，關心該名粉絲，並確認粉絲站起後才繼續往前走，溫暖的舉動令看到影片的粉絲紛紛留言，「Rosé小心一點啊！」、「我女神真的太暖了！大家不應該這樣推擠的。」、「她看到粉絲跌倒還特地停下腳步，好貼心啊！」稱讚Rosé的高人品。
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