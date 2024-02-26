苗栗公館街頭大亂鬥！2男慘遭多人持棍棒圍毆 路過民眾看傻眼了
本月24日晚間，苗栗縣公館鄉鶴岡村一處十字路口，發生街頭鬥毆事件，當時有2名男子於街頭遭多人圍毆，附近停等紅燈的民眾都看傻眼。警方獲報後趕抵，經初步了解，遭毆打的2名男子，與對方人馬疑似有糾紛，當天晚間剛好在路口相遇，瞬間爆發肢體衝突，而事後2名傷者自行就醫，警方也陸續逮捕涉案的8人，全案積極偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，24日晚間時許，苗栗縣公館鄉鶴岡村一處十字路口，突然發生多人鬥毆事件，有路過民眾將過程拍下PO網，當時2名男子遭多人持棍棒、徒手毆打，讓附近停等紅燈的民眾都看傻眼，而警方獲報趕抵，涉嫌滋事者一哄而散，2名受傷男子自行就醫。
警方調閱監視器面，先帶回3人偵辦，初步調查，2名受傷男子疑似與對方有糾紛，當天晚間於路口相遇，才爆發激烈肢體衝突。警方循線追查，滋事者以25歲汪姓男子為首，共有8人聚眾鬧事鬥毆，警方也已鎖定涉嫌動手之5人，全案依組織犯罪及聚眾鬥毆偵辦。苗栗警分局呼籲，不容許任何暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，必定依法究辦。
※【NOWnews 今日新聞
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