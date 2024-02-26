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Uber Eats「機器人外送」3月登日本街頭！因應人口老化卻曝1隱憂

▲外送平台Uber日前宣佈，預計3月底在東京街頭引進AI機器外送服務，成為美國後全球第二推行新服務的國家。（圖／NOWnews資料照）
▲外送平台Uber日前宣佈，預計3月底在東京街頭引進AI機器外送服務，成為美國後全球第二推行新服務的國家。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

外送平台Uber日前宣佈，預計3月底在東京街頭引進AI機器外送服務，成為美國後全球第二推行新服務的國家。在被視作以因應人口老化與勞動力萎縮困境的「有效對策」背後，卻也引發「被AI取代工作」的憂慮，同時也不禁令人好奇，在面臨與日同樣社會結構風險的台灣，是否也將在不久的將來看到外送機器人登街外送。

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餐廳服務生大缺工，大型連鎖餐飲大舉導入送餐機器人，不只海底撈，就連台灣知名餐飲品牌王品、鼎泰豐都在用，不過如今，送餐機器人出現在餐館裡已不足為奇，AI時代來臨，總部於美國的外送龍頭Uber Eats，早在2022年，就在美國加州街頭進行AI機器人外送測試，並在去（2023）年5月底宣布投入AI機器外送服務，預計將在2026年推行至美國各大城。

繼美國之後，Uber Eats日本分公司於近日宣布，已與三菱電機合作，可望使日本成為Uber Eats提供機器人外送服務的第二個國家。

據外媒報導指出，由外送機器人公司Cartken設計的AI外送機器人，將透過三菱電機的日本規格調整、導入及運用在Uber Eats應用程式上提供服務，並在日本地區推出機器人外送，預計在3月底登上東京街頭。

官方資料表示，外送機器人的外觀是一部六輪的移動保溫箱，長71公分、寬46公分、高度約60公分，最高時速為5.4公里，相當於一般成人行走速度，推估最多可載重20公斤。

外送途中，AI外送機器本身具物體檢測、自主走行和遠端操作等功能，使其在移動時，能主動偵測路徑四周，確保路徑暢通無阻，同時也兼具辨識紅綠燈功能。載貨空間內甚至有保溫、隔熱設計，確保餐點在運送途中有效保溫；餐點送達後，使用者只要輸入密碼就能取餐，落實「送餐零接觸」。

據了解，日本正持續面臨人口老化與勞動力萎縮困境，物流危機日趨嚴重，三菱電機指出，機器人送貨服務作為因應，被視為「有效的對策」，不過卻也引發「被AI取代工作」的憂慮。

同樣面臨人口老化風險的台灣，在不久的未來是否也會看到外送機器人在街頭外送，引發外界好奇，將於哪些台廠合作，也成為關注焦點。

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