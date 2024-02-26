Uber Eats「機器人外送」3月登日本街頭！因應人口老化卻曝1隱憂

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繼美國之後，Uber Eats日本分公司於近日宣布，已與三菱電機合作，可望使日本成為Uber Eats提供機器人外送服務的第二個國家。
據外媒報導指出，由外送機器人公司Cartken設計的AI外送機器人，將透過三菱電機的日本規格調整、導入及運用在Uber Eats應用程式上提供服務，並在日本地區推出機器人外送，預計在3月底登上東京街頭。
官方資料表示，外送機器人的外觀是一部六輪的移動保溫箱，長71公分、寬46公分、高度約60公分，最高時速為5.4公里，相當於一般成人行走速度，推估最多可載重20公斤。
外送途中，AI外送機器本身具物體檢測、自主走行和遠端操作等功能，使其在移動時，能主動偵測路徑四周，確保路徑暢通無阻，同時也兼具辨識紅綠燈功能。載貨空間內甚至有保溫、隔熱設計，確保餐點在運送途中有效保溫；餐點送達後，使用者只要輸入密碼就能取餐，落實「送餐零接觸」。
據了解，日本正持續面臨人口老化與勞動力萎縮困境，物流危機日趨嚴重，三菱電機指出，機器人送貨服務作為因應，被視為「有效的對策」，不過卻也引發「被AI取代工作」的憂慮。
同樣面臨人口老化風險的台灣，在不久的未來是否也會看到外送機器人在街頭外送，引發外界好奇，將於哪些台廠合作，也成為關注焦點。