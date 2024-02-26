6旬男誤信LINE投資群組 鳳警將計就計逮獲車手送辦
高市一名60歲的鄭姓男子日前於LINE投資股票社群，跟隨「老師」腳步投陸續投資新台幣11萬元，男子越想越不對勁，之後詐騙集團又以申購股票為由，要求鄭男面交52萬元，警方獲報後便請鄭男配合約車手面交，警方隨即逮捕2名車手並查扣現金4000元、手機、假存款收據、假冒專員證件等證物，警詢後依詐欺罪移送高雄地檢偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局鳳山分局新甲派出所23日接獲鄭男(60歲)報案，稱自己今年1月在LINE股票投資社群接觸到「投顧老師」，並依照老師指示下載投資平台，陸續投資了新台幣11萬元，後來越想越不對勁，此時詐騙集團仍以申購股票為由，要求鄭男面交52萬元，員警便請鄭男配合約車手在鳳山區新富路面交。
當晚20時新甲所員警隨即偽裝成運動的民眾在面交地點附近埋伏，而假冒投資的詐騙集團的陳姓車手(26歲)還不知已被盯上前來取款，待時機成熟員警一擁而上將2名車手壓制逮捕並查扣現金4000元、手機、假存款收據、假冒專員證件等證物，警詢後依詐欺罪移送高雄地檢偵辦。
鳳山分局呼籲，近來詐騙集團猖獗，臉書投資詐騙廣告相當多，被害人經常在點擊廣告後受邀進入詐騙投資群組、加入投資客服LINE帳號，以「穩賺不賠」、「高獲利」等話術詐騙，民眾有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或到就近派出所洽詢。