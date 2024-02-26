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中國產量過剩傾銷全球！謝金河點名台6產業壓力大、電動車成慘業

▲財信傳媒董事長謝金河昨（25）日發文表示，AI帶動半導體產業「奔馳」，但中國過剩產能將大殺四方，點名台灣有6產業壓力加重。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒董事長謝金河昨（25）日發文表示，AI帶動半導體產業「奔馳」，但中國過剩產能將大殺四方，點名台灣有6產業壓力加重。（圖／記者顏真真攝）

記者魏妤庭／台北報導

AI熱潮席捲全球，使得半導體相關產業鏈開出亮眼成績，以及台積電熊本廠開幕，股市站上萬九等，在一片好消息中，財信傳媒董事長謝金河認為，雖然AI帶動產業革命，帶給全球創新活力，帶動資本市場奔馳，但另外的世界陷入產能過剩的殺戮中，除了指出2024年中國過剩產能將大殺四方外，更點名台灣水泥、鋼鐵、石化、面板、太陽能電池模組、LED等產業，若是沒有積極轉型，「未來的殺戮會很久！」。

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謝金河昨（25）日以「今年的慘業已呼之欲出！」為題表示，農曆年後，全球焦點新聞都在AI帶來的半導體產業奔馳，台積電設廠以及日本日經指數創下歷史新高，還有台股觸及萬九等，都是令人興奮的好消息。但他也引述美國主管國際事務次長Jay Shamvaugh示警的話，指出中國正在把過剩產能銷到全世界，中共扶植製造業，將造成傾銷及貿易衝突。美國點名電動車、鋰電池、太陽能電池模組，其中，「今年看起來最慘的慘業很可能是電動車！」。

謝金河表示，最近比亞迪推出秦Plus只賣79800人民幣（約新台幣35萬左右）的超低價格，震撼了全市場。經歷全中國造車運動，中國已搖身一變，成為全球最大的汽車製造廠，最可怕的是，中國低價電動車正銷往全世界。最近媒體報導，鹽田港停滿準備銷往歐洲的電動汽車。過去百年以來的汽車生產大國，從美國，德國，到日本都被撼動。

謝金河說，現在歐美業者都站出來要求政府要對中國的電動車課反傾銷稅，否則「整個產業會被中國殲滅！」。德國製造業已經感受到沈重壓力，而過去技術一直被嫖竊的BASF已經把中國工廠賣掉，德國汽車製造一向是德國的驕傲，如今也面臨削價挑戰。

謝金河表示，今年AI帶動的產業革命，帶給全球創新的活力，也帶動資本市場的奔馳。但是另外的世界卻陷入產能過剩的殺戮中。最近，中港股市在暴力救市下，連續上揚7個交易日，電動車的比亞迪、小鵬，未來反彈力道微弱，只有業績轉虧為盈的理想好一點。而更上游的鋰電池產業，在鋰價、鎳價大跌下，寧德時代、贛鋒鋰業，股價跌很深，彈力並不強。太陽能電池的隆基綠能，也是養豬虧損累累的新希望，牧原股份仍在創新低附近徘徊。

謝金河認為，中港股市的情況透露2024年中國過剩產能將大殺四方，並點名了台灣的水泥、鋼鐵、石化、面板、太陽能電池模組、LED等，看起來壓力會加重。提醒如果業者沒有積極轉型，未來的殺戮會很久，今年的焦點可能是在電動車。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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