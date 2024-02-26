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星國女直播主「造假遭砸蛋」！沒被遣返引發眾怒　移民署回應了

▲新加坡鄭姓女直播主「Kiara Kitty」來台挑戰徒步環島，卻於高雄進行直播時，突然遭一名婦人丟擲雞蛋，事後被高雄警方抓包全是「自導自演」。（圖／翻攝臉書）
▲新加坡鄭姓女直播主「Kiara Kitty」來台挑戰徒步環島，卻於高雄進行直播時，突然遭一名婦人丟擲雞蛋，事後被高雄警方抓包全是「自導自演」。（圖／翻攝臉書）

記者林盈君／綜合報導

本月9日，新加坡32歲鄭姓女直播主「Kiara Kitty」來台挑戰徒步環島，卻於高雄進行直播時，突然遭一名婦人丟擲雞蛋，事後被高雄警方抓包全是「自導自演」，鄭女與薛姓男助理被依法函送，不過對比網紅「晚安小雞」，在柬埔寨迅速遭到判刑，網友也質疑政府裁處「慢半拍」，對此，警方表示，已搜集相關事證，移送至高雄地方法院簡易庭等待裁處；移民署則表示，本案已入司法程序，將約詢鄭女及薛姓助理到隊說明，後續必將依入出國及移民法處置。

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據了解，女直播主「Kiara Kitty」涉嫌與薛姓助理「自導自演」遭丟擲雞蛋，劇情宛如新加坡版的「晚安小雞」，而「晚安小雞」目前已被判2年有期徒刑，對此，台灣民眾質疑，違法裁處是否對「Kiara Kitty」反應慢半拍？洗版怒嗆「Kiara Kitty」滾回新加坡。針對此事件，高雄警方指出，違反社會秩序維護法部分，已經搜集相關事證，移送至高雄地方法院簡易庭等待裁處。

而移民署高雄市專勤隊表示，案件已進入司法程序，將約詢鄭姓女主播及薛姓助理到隊說明，後續必將依入出國及移民法處置。移民署也強調，台灣為民主法治國家，尊重先司法後行政之法律基本原則，將依職權認定當事人違法事實，定當依法定程序嚴正執法。

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