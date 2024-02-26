夏立言率團訪陸不排斥見官員　談翻船意外「該有的公道就要有」

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夏立言今天受訪時強調，這次前往大陸是年前就準備，目的主要是要向台商、台生、台胞拜年，同時謝謝他們過去一貫以來對國民黨的支持，這是國民黨過去一向的做法是如此，只是這次正好不幸碰上金廈水域發生事端。
夏立言說，這次赴陸並沒有計畫和中國大陸中央官員見面，「可是如果見到面，我們是客隨主便，如果他們安排，我們也不排斥見面」，如果見到面的時候，當然會對這次兩位溺水的大陸漁民，向他們的家屬表示哀悼之意，同時也希望，兩岸要能夠把敵意，不要讓敵意螺旋不斷上升，因為兩岸究竟是大家都希望要和平、安定、繁榮。
夏立言喊話，希望政府能盡快找出雙方對話的管道，不管是總統蔡英文或準總統賴清德都不斷提到，希望能跟對岸對話，而國民黨的確有這樣對話管道，不過國民黨不是執政黨，沒有被政府授權，所以沒有資格、立場去談判解決問題，可是既然作為最大反對黨，有責任要把台灣人民的感受告訴對岸，讓他們了解，我們追求的是和平、繁榮。
至於如果見到對岸官員，除了表達對家屬哀悼，是否會向對岸表達不要帶船艦到金廈附近？夏立言也說，希望雙方政府都要克制，讓敵意螺旋不要再繼續上升，能夠順利解決問題，只是希望在司法處理的調查過程當中，要盡快的還原事實，今天不論從情理法各方面來講，「我們的確有責任要盡快的把事實還原，該有的公道就要有。」