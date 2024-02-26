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夏立言率團訪陸不排斥見官員　談翻船意外「該有的公道就要有」

▲國民黨副主席夏立言率團出訪中國。（圖／國民黨提供）
▲國民黨副主席夏立言率團出訪中國。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨副主席夏立言今（26）日率代表團前往大陸訪問，對於將在適當場合表達對於近期金門海域不幸意外事件的哀悼之意一事，夏立言受訪時強調，這次到大陸去，目的主要是要向台商、台生、台胞拜年，同時謝謝他們過去一貫以來對國民黨的支持，「我們也會對這次兩位溺水的大陸漁民，向他們的家屬表示哀悼之意」，希望兩岸要能夠把敵意降低，不要讓敵意螺旋不斷上升。

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夏立言今天率團前往大陸，訪問團七天行程將到訪廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等台胞聚居城市，此行除了夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會資深顧問趙春山，以及黨工等。

夏立言今天受訪時強調，這次前往大陸是年前就準備，目的主要是要向台商、台生、台胞拜年，同時謝謝他們過去一貫以來對國民黨的支持，這是國民黨過去一向的做法是如此，只是這次正好不幸碰上金廈水域發生事端。

夏立言說，這次赴陸並沒有計畫和中國大陸中央官員見面，「可是如果見到面，我們是客隨主便，如果他們安排，我們也不排斥見面」，如果見到面的時候，當然會對這次兩位溺水的大陸漁民，向他們的家屬表示哀悼之意，同時也希望，兩岸要能夠把敵意，不要讓敵意螺旋不斷上升，因為兩岸究竟是大家都希望要和平、安定、繁榮。

夏立言喊話，希望政府能盡快找出雙方對話的管道，不管是總統蔡英文或準總統賴清德都不斷提到，希望能跟對岸對話，而國民黨的確有這樣對話管道，不過國民黨不是執政黨，沒有被政府授權，所以沒有資格、立場去談判解決問題，可是既然作為最大反對黨，有責任要把台灣人民的感受告訴對岸，讓他們了解，我們追求的是和平、繁榮。

至於如果見到對岸官員，除了表達對家屬哀悼，是否會向對岸表達不要帶船艦到金廈附近？夏立言也說，希望雙方政府都要克制，讓敵意螺旋不要再繼續上升，能夠順利解決問題，只是希望在司法處理的調查過程當中，要盡快的還原事實，今天不論從情理法各方面來講，「我們的確有責任要盡快的把事實還原，該有的公道就要有。」

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