蒲亭真的沒出手？烏克蘭情報官爆納瓦尼死因：讓大家失望了
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭號政敵、俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），16日驚傳在獄中猝逝，這個消息不僅引發各界譁然，更有矛頭指向蒲亭，認為是他痛下殺手。不過烏克蘭國防部門表示，納瓦尼的死因，可能與血栓有關。
國際中心徐筱晴／綜合報導
納瓦尼16日在獄中猝逝，獄方向納瓦尼家屬表示，其死因為「猝死症候群」（sudden death syndrome）。但據稱，納瓦尼遺體上有多處傷痕，且俄羅斯當局在經過將近2個禮拜，才將遺體交還給家人，使得整起事件疑點重重，且外界多數聲音質疑，蒲亭為殺害納瓦尼的幕後黑手。
不過根據《NHK》引述烏克蘭媒體報導，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）25日向記者透露，據烏國得到情報，納瓦尼是因為血栓而死亡。布達諾夫表示，「可能讓大家失望了」，並強調這個消息已經獲得證實。
烏克蘭情報當局指出，納瓦尼死亡的原因其實與被稱為「血栓」的血塊有關，並否定外界認為納瓦尼遭到殺害的說法。
據悉，七大工業國（G7）領袖24日發表聲明時要求俄羅斯說明納瓦尼死亡的原因。另一方面，歐美國家也指責，稱蒲亭應該要對納瓦尼之死負責。