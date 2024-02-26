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小S也吃驚！音樂老師自爆出軌「約網美開房6次」　1舉動被妻抓包

▲音樂老師黃建東在節目《小姐不熙娣》自爆「我外遇了」，主持人小S一聽嚇傻。（圖／小姐不熙娣YouTube）
▲音樂老師黃建東在節目《小姐不熙娣》自爆「我外遇了」，主持人小S一聽嚇傻。（圖／小姐不熙娣YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

「音樂老師」黃建東過去曾是歌手王ADEN的啟蒙導師，如今自己開經紀公司，也是一名實況主。近日黃建東上小S的節目《小姐不熙娣》，被問到前陣子惹老婆不高興，小S追問是何事，他才自爆婚後出軌，且與外遇對象發生性行為6次，被問原因他表示「男生難免會在IG上面追蹤一些網美，應該說是天時地利人合，就犯下這個錯。」小S跟現場來賓都相當吃驚。

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▲黃建東表示這件事已經過去，當時還有開直播公開下跪道歉。（圖／小姐不熙娣YouTube）
▲黃建東表示這件事已經過去，當時還有開直播公開下跪道歉。（圖／小姐不熙娣YouTube）
黃建東上節目《小姐不熙娣》自爆「我外遇了」，全場來賓露出不敢置信的表情，小S也重複確認是否為事實，黃建東講述緣由，男生難免會追蹤一些IG網美，小S問到是因為女生身材好還是其他原因，黃建東說：「就應該說在天時地利人和，就犯下這個錯誤。」

▲小S（左）聽到黃建東外遇驚訝到瞪大眼睛。（圖／小姐不熙娣YouTube）
▲小S（左）聽到黃建東外遇驚訝到瞪大眼睛。（圖／小姐不熙娣YouTube）
小S繼續追問，「老師，不要告訴我你們有發生什麼事？」黃建東秒懂小S意思並坦承：「有6次，我後來有公開道歉，我還在我家下跪直播給大家看，就是有啊（發生性行為）所以才需要下跪。」至於為何被抓包出軌，黃建東表示所以訊息都可以刪，唯獨叫計程車的記錄無法刪除，才會被老婆拆穿，坦言老婆當下非常生氣，但為了年幼的孩子目前並沒有要離婚。

▲黃建東透露被抓包的原因，是因為計程車的叫車記錄。（圖／小姐不熙娣YouTube）
▲黃建東透露被抓包的原因，是因為計程車的叫車記錄。（圖／小姐不熙娣YouTube）
黃建東侃侃而談自己的過錯，讓在場來賓大吃一驚，王ADEN甚至聽到一半，慌張地離開座位。黃建東表示自己仍在贖罪中，現在手機裡所有的帳號密碼都給老婆了，小S提問：「你敢發誓人生不會有第2次嗎？」他回應：「當然我現在一定要這樣發誓，要不然我會沒辦法過得下去。」

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