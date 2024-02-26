黃國昌有機會當召委了？傅崐萁：召委選舉不排除與民眾黨合作

虎航開賣桃園-富國島航線！4月起週飛3班　促銷價3299元起

▲虎航今（26）日宣布，將於4月2日開航桃園-富國島航線。（圖／台灣虎航提供）
▲虎航今（26）日宣布，將於4月2日開航桃園-富國島航線。（圖／台灣虎航提供）

記者許若茵／台北報導

看好越南旅遊市場潛力，台灣虎航自2022年12月首度插旗越南，開航桃園-峴港航線在市場受到熱烈迴響後，今（26）日宣布，將於4月2日開航桃園-富國島航線，直抵越南最熱門的度假島嶼天堂，再拓展飛航東南亞的飛航版圖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
富國島不僅是越南最大的島嶼，也是越南唯一免簽證的地區，本身多姿多采的旅遊資源加上免簽證的便利性，成為東南亞海島旅遊的新興景點，遊客絡繹不絕。島如其名的富國島，擁有美麗潔淨的碧海藍天，還有各式各樣的遊樂設施，包括建有全世界最長跨海纜車的太陽世界香島自然公園、珍珠奇幻樂園、珍珠野生動物園、富國島大世界等各種娛樂設遊，不論是大人小孩都可以在這裡享受愉悅的時光。

虎航說明，桃園-富國島航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT557，每週二、四、六的下午14:40自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT558，每週二、四、六的下午18:25自富國國際機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2024年2月27日上午10:00起至2024年2月28日晚間23:59推出單程未稅NT$3299起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年4月2日起至2024年5月18日止。
 

華信航空馬祖南竿開航周年慶　限量單程1428元起

微罪擬不記點！交通違規「罰1200元以下」有哪些？騎車用手機入列

霧鎖金馬！加班機、船疏運　金門旅客今有望全數送本島

高鐵將檢討票價！今年力拚營收破500億元　電價漲恐吃獲利

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞