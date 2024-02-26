虎航開賣桃園-富國島航線！4月起週飛3班 促銷價3299元起
看好越南旅遊市場潛力，台灣虎航自2022年12月首度插旗越南，開航桃園-峴港航線在市場受到熱烈迴響後，今（26）日宣布，將於4月2日開航桃園-富國島航線，直抵越南最熱門的度假島嶼天堂，再拓展飛航東南亞的飛航版圖。
記者許若茵／台北報導
富國島不僅是越南最大的島嶼，也是越南唯一免簽證的地區，本身多姿多采的旅遊資源加上免簽證的便利性，成為東南亞海島旅遊的新興景點，遊客絡繹不絕。島如其名的富國島，擁有美麗潔淨的碧海藍天，還有各式各樣的遊樂設施，包括建有全世界最長跨海纜車的太陽世界香島自然公園、珍珠奇幻樂園、珍珠野生動物園、富國島大世界等各種娛樂設遊，不論是大人小孩都可以在這裡享受愉悅的時光。
虎航說明，桃園-富國島航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT557，每週二、四、六的下午14:40自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT558，每週二、四、六的下午18:25自富國國際機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2024年2月27日上午10:00起至2024年2月28日晚間23:59推出單程未稅NT$3299起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年4月2日起至2024年5月18日止。