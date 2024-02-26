世桌賽／11連霸！中國男團3:0橫掃法國、奪隊史第23冠　馬龍告別

世桌賽／完美！馬龍奪29座世界冠軍史上第一　宣布告別世錦賽舞台

▲中國男團昨天在釜山舉行的2024世界桌球團體錦標賽男團決賽上，以3:0擊敗法國，拿下隊史11連霸，隊內靈魂人物馬龍宣布自己將在此役後結束世錦賽生涯。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲中國男團昨天在釜山舉行的2024世界桌球團體錦標賽男團決賽上，以3:0擊敗法國，拿下隊史11連霸，隊內靈魂人物馬龍宣布自己將在此役後結束世錦賽生涯。（圖／特派記者陳云茹攝）

記者黃建霖/綜合報導

中國男團昨天在釜山舉行的2024世界桌球團體錦標賽男團決賽上，以3:0擊敗法國，拿下隊史11連霸，也是第23冠，成功完成使命。不過感傷的消息也傳來，隊內靈魂人物馬龍宣布自己將在此役後結束世錦賽生涯。馬龍表示自己可能等不到2年後，而且他也想以勝利的方式完美的作為結束。這是馬龍職業生涯第29座世界冠軍，在桌球界遠超排名第2王楠的24冠，獨居史上第一。

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生涯2屆奧運男單得主、「金滿貫」唯一獲得者的馬龍早已榮譽滿載，這次世桌賽隨中國隊奪冠是他職業生涯的第29座世界冠軍，生涯至今9連冠、未輸過，也確定會是最後一冠。

35歲的老將馬龍，本屆賽會狀態有所下滑，四強戰敗給韓國李相秀，吞下生涯團體賽第2敗，爆出冷門。總結和法國的決賽表現，馬龍感謝了兩位隊友，「第一場王楚欽打得特別好，為球隊拿下第一分。 第二場樊振東和勒布倫打了一場精彩的比賽，樊振東能頂住這樣的壓力，為我們拿下寶貴的1分。 對我來說昨天半決賽是漫長的一天，感謝隊伍和隊友還是相信我，讓我站在決賽的舞台上。 對我來說，我認為這是我在世錦賽團體賽的最後一場比賽，以一場勝利結局，相當圓滿。 」

有記者問馬龍是什麼時候有這樣的念頭的，馬龍稱最近這2年常常會有這種想法，「我如果要再參加世錦賽團體賽要等2年之後，而我自己不會堅持到2年後，一年後的單項世錦賽自己可能也不會以勝利者來結束，所以這一次以勝利作為Ending是不錯的結局。」

「對我來說，經過昨天半決賽的失利，確實是非常漫長的一天，我也感謝隊伍，包括我的隊友，相信我，最終能站在了決賽的舞台上。其實也要感謝自己吧。」馬龍表示，對他個人來說，能夠以勝利作為世錦賽的結尾，是最完美的。

馬龍在杭州亞運上已明確表示這是自己最後一次亞運，這次在釜山也說了最後一次打世錦賽，看起來今年夏天的巴黎奧運，就將是其輝煌生涯的最後一站。

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