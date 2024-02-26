世桌賽／完美！馬龍奪29座世界冠軍史上第一　宣布告別世錦賽舞台

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35歲的老將馬龍，本屆賽會狀態有所下滑，四強戰敗給韓國李相秀，吞下生涯團體賽第2敗，爆出冷門。總結和法國的決賽表現，馬龍感謝了兩位隊友，「第一場王楚欽打得特別好，為球隊拿下第一分。 第二場樊振東和勒布倫打了一場精彩的比賽，樊振東能頂住這樣的壓力，為我們拿下寶貴的1分。 對我來說昨天半決賽是漫長的一天，感謝隊伍和隊友還是相信我，讓我站在決賽的舞台上。 對我來說，我認為這是我在世錦賽團體賽的最後一場比賽，以一場勝利結局，相當圓滿。 」
有記者問馬龍是什麼時候有這樣的念頭的，馬龍稱最近這2年常常會有這種想法，「我如果要再參加世錦賽團體賽要等2年之後，而我自己不會堅持到2年後，一年後的單項世錦賽自己可能也不會以勝利者來結束，所以這一次以勝利作為Ending是不錯的結局。」
「對我來說，經過昨天半決賽的失利，確實是非常漫長的一天，我也感謝隊伍，包括我的隊友，相信我，最終能站在了決賽的舞台上。其實也要感謝自己吧。」馬龍表示，對他個人來說，能夠以勝利作為世錦賽的結尾，是最完美的。
馬龍在杭州亞運上已明確表示這是自己最後一次亞運，這次在釜山也說了最後一次打世錦賽，看起來今年夏天的巴黎奧運，就將是其輝煌生涯的最後一站。