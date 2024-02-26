曾傳斷交！吐瓦魯選出新總理戴斐立　外交部：立場友我多次訪台　

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吐瓦魯在選舉期間，與台灣關係一度出現動盪，國內也頻傳出與吐國的邦交關係恐生變，而在國會議員選完後，又因為天候惡劣海象不佳，外島的新科議員無法搭船前往首都選出新總理，讓新總理人選推遲了3周。
對於戴斐立當選，外交部表示，吐瓦魯國於26日順利選出新任總理戴斐立（Feleti Teo），並正式組成新政府，外交部對此表達誠摯賀忱。
外交部說，我國駐吐瓦魯國大使林東亨已於第一時間代表我國政府與人民，向吐國總督法拉尼（Tofiga Falani）及新任總理戴斐立表達誠摯祝賀，並轉致蔡英文總統賀電；外交部政務次長田中光也將以總統特使身分於近期率團出訪吐國，以示我國對吐國新政府的祝賀及支持。
外交部指出，吐國新任總理戴斐立立場友我，曾多次訪台。他表示台吐兩國邦誼穩固，支持台吐外交關係是長期以來吐國各界的共識，兩國政府未來將持續攜手推動各項實質合作，以創造雙方人民福祉，吐國也將持續秉持一貫立場堅定支持台灣擴大國際參與。
吐國前於今年1月26日以民主機制順利完成國會大選，選舉結果備受我國及國際媒體矚目。台吐建交45年來邦誼穩固，雙方關係建立在民主、自由、尊重人權及法治的普世價值基礎上，密切友好。台吐兩國未來仍將奠基於過去合作豐碩成果，持續攜手並進，共同推動印太區域和平、穩定、繁榮與發展。