蘇丹紅風暴擴大！許淑華要求全面回收 南投追回逾7成香辣豬肉乾
工業用染料「蘇丹紅」食安風暴擴大，南投縣衛生局今彙報追查回收進度，除了回收2千多包有問題的「蝦味先」、200多瓶細粉紅辣椒，縣內有3家小盤商進貨金安記食品廠製的香辣豬肉乾、香辣豬肉絲300多公斤，目前已回收近244公斤，將持續要求廠商通報回收數量。
記者顏幸如／南投報導
南投縣政府今（26）日在縣務會議中，彙報追查蘇丹紅相關食品的回收進度。衛生局局長陳南松指出，有問題的蝦味先部分，縣府自20日起稽查28家，已回收2224包；濟生公司斗六廠生產的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」，縣內25家全聯門市273瓶均已下架。
此外，金安記食品廠生產的香辣豬肉乾、香辣豬肉絲，縣內3家小盤商共進貨319公斤，目前已回收243.92公斤，縣府將持續監控相關下架作業，每天要求廠商通報回收數量，並擴大追查下游業者。
南投縣環保局長李易書則說，「蘇丹紅」是工業用染料，目前清查縣內使用情形，國立暨南國際大學有2個實驗室少量使用，上周已確認無問題，後續將配合衛生局對可能的使用單位進行聯合稽查。
南投縣長許淑華強調，近期食安問題頻傳，無論是瘦肉精或蘇丹紅，民眾都很關注，縣府將持續在第一時間清查流向、啟動下架作業、追查相關盤商，並稽查可能製造或使用的生產源頭，盡力全面回收確保食安。