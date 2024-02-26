蘇丹紅風暴擴大！衛福部挨批動作慢 薛瑞元：這樣講不公平
近期台灣爆發「蘇丹紅危機」，陸續已有3個進口批號的中國辣椒粉產品被追查發現，含有具潛在致癌性的工業染料「蘇丹色素3號」。對於這些產品沒在邊境查驗時攔截，衛福部挨批動作慢、沒有及早攔截，部長薛瑞元表示，一開始邊境抽驗比例並非100%，當然會有漏網之魚，這樣的說法「不公平」。
記者林志怡／台北報導
據食藥署2月24日統計，目前計有3批中國辣椒粉產品，經地方衛生局追查回報發現，含有「蘇丹色素3號」，都是由保欣企業有限公司輸入，其中「紅辣椒B粉（效期115年10月4日）」供應予6家下游業者，下架回收2889.2公斤。
另該公司進口的「紅辣椒粉（效期115年10月29日）」供應予3家下游業者，封存389.6公斤；「紅辣椒粉（效期116年01月07日）」供應予3家下游業者，封存24.5公斤、下架回收225公斤。
此類辣椒粉產品在進口時，都會經過報驗與邊境查驗程序，但對於這次有多批問題辣椒粉沒能在邊境遭到攔截、流入國內市場，國民黨立委李彥秀怒批，都是因為衛福部的動作太慢，才沒能在邊境掌握風險、讓問題產品流入市面，造成國內的食安風險。
對此薛瑞元強調，相關檢驗都依照規則辦理，食藥署也依據風險判斷，逐步調高抽驗比例，目前已調整為100%逐批查驗，也考量持續有問題產品出現，針對21間有違規紀錄的中國廠商暫停受理報驗與進口，並啟動追溯機制，持續追查問題產品中，委員相關批評並不公平。