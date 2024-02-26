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NBA／勇士本季7度領先15+被翻盤！Kerr：Curry累了，考慮讓他輪休

▲勇士本季7度領先15+被翻盤，總教練Steve Kerr坦言Curry真的累了，會考慮讓他輪休。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士本季7度領先15+被翻盤，總教練Steve Kerr坦言Curry真的累了，會考慮讓他輪休。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA金州勇士今（26）日在主場迎戰丹佛金塊，第二節比賽勇士一度領先最多達16分，但隨後馬上失守，不但半場結束前被追平，第四節甚至僅得到16分，也黯然在主場終止3連勝。賽後根據美媒統計，今天對陣金塊隊的比賽被逆轉，已是勇士本季第7次分數領先15+時被逆轉，與馬刺並列最多，賽後勇士隊總教練Steve Kerr也坦言，Curry真的累了，會考慮讓他在往後的比賽適時輪休。

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金州勇士本季堪稱是最會被逆轉的球隊，本賽季已經7次分數領先超過15分被逆轉，與聖安東尼奧馬刺並列聯盟最多，隨後則是紐奧良鵜鶘、邁阿密熱火、明尼蘇達灰狼的5次。本場比賽勇士一哥Stephen Curry手感也不盡理想，全場19投僅中6、三分線上10投僅中1，得到20分4助攻，勇士本季交手金塊4次，4場比賽下來皆輸球，也慘遭金塊隊橫掃，在這4場比賽裡，Curry正負值合計為-59。


賽後勇士總教練Steve Kerr也談到Stephen Curry 的狀態，並說到：「Curry在過去的幾週看起來很累，這是有道理的。你知道的，在比賽當中他幾乎沒有休息，我們也曾面臨4天3戰的狀況，但這都是賽季的一部分，你知道球員總會遇到疲勞這樣的狀況，但我相信他會反彈的。」


至於是否應該要讓Stephen Curry休息一下，Kerr則是表示，會持續和團隊討論，他說到：「是的，我會和Rick（球隊物理治療師）談談，我們會一場一場觀察，看Curry的情況如何，看是否需要輪休，但就像我說的，這是整個賽季的一部分，每個球員都會感到疲勞，他們會恢復的。」

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