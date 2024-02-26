一句話生成短片！SORA掀熱潮　看3大公司最新技術預約大榮景長線

我是廣告 請繼續往下閱讀
而台積電創辦人張忠謀在日本熊本廠開幕時提到，在人工智慧的帶動下，未來半導體一定會有更多需求，未來需要的產能，不是幾千或是幾萬片，而是3座、5座甚至是10座晶圓廠。
百達投顧指出，AI題材不會是曇花一現，目前，大部分投資流向AI基礎設施，像是雲端運算，僅佔資訊科技總支出的10%，如Google、微軟、亞馬遜、Meta和特斯拉等公司仍受到圖形處理器（GPU）的供應限制，需求只增不減。而這種生成式AI運用大型語言模型將顛覆當前大眾與AI共處的模式，對企業而言，投資數位科技與機器人領域將成為優先項目，其中流程自動化、半導體已及半導體供應鏈、雲端服務與社群平台都是受惠族群，而AI價值鏈在未來2年內商機有望翻倍成長，投資人可布局科技主題基金掌握產業長期紅利。
第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲也表示，從2022年11月打響生成式AI的ChatGPT問世後，AI創新技術、模型推陳出新，且速度不斷加快，2月份AI發展機構，包括：Meta、Google及OpenAI再相繼發表最新模型技術，這些技術的發展需要巨量圖片、影片、資料處理能力，結合大語言模型運作，也因此掌握龐大模型資源優勢的廠商仍然是AI創新技術發展的重要受惠者，AI大榮景長線投資可期。
根據Bloomberg統計資料顯示，預估至2032年投入生成式AI支出可望達1.3兆美元，未來10年的複合成長率達42%，龐大的支出成本投入，正是源自於技術發展高速進展，李坤憲說明，近期像是Meta推出女V-JEPA模型、Google的Gemini 1.5模型，及OpenAI的影片模型Sora，從技術與呈現的重點觀察，新模型具備處理巨量資料，以執行訓練過程及優化產出結果，這也仰賴廠商能夠持續穩定投入資金、建置高規設備、收納龐大文圖影片等資料中心，科技巨擘掌握資本投入優勢，此外，提供設備租賃、收入金流的技術支援商等，也可望分享AI高速發展的變現紅利等。
李坤憲強調，A I人工智慧基金投資重點區分兩大領域，技術投資是目前的核心，包括數據分析、半導體、雲端計算、網路安全等，搭配應用面的標的，如消費、醫療、製造及諮詢服務、企業運作等，相關產業持續在AI的大量投資與運用下，展現強勁成長動能。
經濟與就業數據穩健、通膨溫和，市場對於今年聯準會降息的時點略向後推遲，也有消息指，今年再度升息的可能性，李坤憲表示，短線貨幣政策消息左右美股波動加劇，評價面或有調整壓力，不過，AI的創新技術發展趨勢不可逆，也反應在AI相關大型企業財報及展望的亮麗表現，將密切觀察企業財報數據與展望。
不過，第一金投信也提醒投資人，掌握AI長趨勢行情，宜採取紀律進出策略，短線震盪加劇之際，勿受到行情變化干擾恐慌殺出投資部位，AI基金宜採取定期定額投資，搭配大波段修正回檔單筆投資，長線抱牢部位，才有機會參與AI大榮景、分享AI產業高速成長紅利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。