67歲《上海灘》丁力遊艇高歌勾回憶殺 呂良偉娶商人身家飆數十億
今年67歲的港星呂良偉，1983年演出電視劇《上海灘》「丁力」一角爆紅，後續在周星馳主演的電影《賭俠2之上海灘賭聖》再演丁力、《跛豪》、《歲月風雲之上海皇帝》、《上海皇帝之雄霸天下》等片。近日，呂良偉出席遊艇派對活動，在船上高歌〈上海灘〉令粉絲們回味無窮，外型上完全無老態、保養得宜；他的第三任妻子是商人楊小娟，指導他投資心法，粗估身家因此累積高達數十億元。
記者黃雅琪／綜合報導
呂良偉日前出席遊艇派對活動，穿著一身休閒拉鍊毛衣、鴨舌帽帥氣亮相，還在船上開金口獻唱〈上海灘〉，令粉絲們聽得如痴如醉，彷彿回到當年他主演的電視劇《上海灘》劇情中，影片被網友上傳到社群平台，直誇呂良偉歌藝超好：「前幾日參加遊艇出海活動，正好偶遇到呂良偉先生，聽到呂良偉先生遊艇現場版〈上海灘〉太太太好聽了！！！」
呂良偉曾有過3段婚姻，第一任妻子是2023年底因病過世的「最美周芷若」周海媚、第二任妻子為香港歌手鄺美雲，兩段婚姻最後都不了了之。2001年呂良偉梅開3度，與楊小娟奉子成婚，兩人攜手相伴23年至今仍常常放閃；在中國大陸經商的楊小娟，政商界人脈廣闊，兩人在一場飯局上結緣，婚後楊小娟幫助呂良偉投資理財，呂良偉曾誇讚她投資眼光獨到、從無失誤，夫妻倆相輔相成。
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