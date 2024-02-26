日女團Perfume「亞洲巡迴時隔5年登台」！成員齊聲：期待見到大家
日本女團Perfume於2000年成團，樂曲一般被定位在House與流行電音曲風之間，她們歌曲的最大特徵就是歌曲中成員3人的聲音都經過加工變聲，是樂壇中極少數的「電子歌謠風格的偶像」。即將迎來成軍25年、出道20週年大日子的她們，正式宣布展開亞洲巡迴演唱會，第一站則是選擇在台北開唱，距離上次訪台已過去5年，確定於7月6日在「台北流行音樂中心」舉行，同時，這也將是首組日本女團在該場地演出，3位成員A-Chan（西脇綾香）、Kashiyuka（樫野有香）、Nocchi（大本彩乃）都表示相當興奮，異口同聲地喊道：「期待與大家（粉絲）見面！」
記者張芸婷／綜合報導
Perfume在2019年以日本女團身份登上「Coachella Valley Music and Arts Festival」電音舞台，2023年參與了歐洲最大音樂祭「Primavera Sound 2023」，作為迎接明年成團25週年與出道20週年的鋪陳，經過多方的調整，她們終於確定將從今年6月起跑，舉辦亞洲巡迴演唱會。
事實上，她們已於去年6月就開始熱身，先以「CODE OF PERFUME」作為演唱會主題在倫敦舉辦「Perfume LIVE 2023 "CODE OF PERFUME"」，並在東京成功挑戰跨年演唱會。
距離上次Perfume訪台開場，已經過去5年了，Perfume 3位成員都表示相當想念台灣歌迷，成員們也紛紛說道：「將會為粉絲們準備精彩的表演，希望大家會喜歡！」看得出來，她們非常期待與粉絲久違的見面。
《Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024》台北場將於7月6日在「台北流行音樂中心」舉行，並且接下來將前往香港、曼谷、上海等地演出，更多相關訊息可在主辦單位「華貴娛樂」，以及經紀公司「雅慕斯娛樂」的官方臉書專頁查詢。
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