多座機場爛尾！柬埔寨面臨中國資金短缺　「一帶一路」窘境曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
《日經亞洲》報導，亞利桑那州立大學（Arizona State University）政治學教授厄爾（Sophal Ear）說：「這不禁讓人要問，政治和安全是否比經濟回報發揮着更大的作用，在這種情況下，中國投資放緩可能是所有這些原因造成的——資金正在枯竭，政治和安全考量已不能單獨推動決策。」
由於北京政府對柬埔寨的投資放緩，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）在19日呼籲中國企業投資該國的其他重大基礎設施項目，足見柬埔寨仍高度仰賴中國的投資，然而中國投資已逐漸放緩。
分析人士表示，在柬埔寨推動耗資龐大的中資基礎建設時，政治利益往往超過經濟利益。柬埔寨已經獲得了數十億美元的「一帶一路」基礎建設資金，如今中國投資降溫，為當地留下爛攤子，同時耗資11億美元建設的暹粒吳哥國際機場的回報成效也不如預期，旅遊業遲遲未恢復2019年疫情前的水準。
《美國之音》報導，從一帶一路近年新增的簽署案狀況，不難看出其發展已遭遇瓶頸，一帶一路的先天侷限就是不具透明度，表面亮麗、但實質內容並未都公開，直到爆發債務等危機才會浮上檯面。除了一帶一路本身的問題，專家認為俄烏戰爭和以色列、哈馬斯衝突，也會對一帶一路倡議帶來更多負面衝擊。
美國馬里蘭州資訊與戰略研究所經濟學者李恆青直言，隨著中國經濟疲軟、國內青年失業率持續高漲、房地產暴雷等利空不斷，中國未來已拿不出太多的錢來繼續投資，即使中國大舉建立戰略夥伴關係，能落地的項目會少之又少，因為這些項目都需要錢。