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楊冪被爆耍大牌！雨中獨自撐傘狠甩助理離去　畫面流出引正反論戰

▲楊冪近期被粉絲爆料耍大牌，在片場獨自接過雨傘後狠甩助理，徑直走進片場，此舉引發粉絲正反論戰。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）
▲楊冪近期被粉絲爆料耍大牌，在片場獨自接過雨傘後狠甩助理，徑直走進片場，此舉引發粉絲正反論戰。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

記者張一笙／綜合報導

女星楊冪出道即以甜美外型與顏值匹配的演技實力著稱，讓她近年來片約不斷，一路躍升為中國一線女星。近期因為拍攝片場都在下雨，楊冪被拍到在片場順手接過助理給的雨傘就直接離開，助理只能在雨中跟隨其後，影片曝光後引起粉絲正反評價。

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▲楊冪被拍到在片場接過助理手上雨傘後直接進片場，粉絲質疑為什麼要讓助理在雨中淋雨。（圖／翻攝自微博）
▲楊冪被拍到在片場接過助理手上雨傘後直接進片場，粉絲質疑為什麼要讓助理在雨中淋雨。（圖／翻攝自微博）
只見畫面中，楊冪下保母車後一把接過助理手中的雨傘，快步走進片場，助理則淋雨小跑步跟著進片場。不少粉絲紛紛在底下批評「助理活該淋雨？」、「她就是刻薄啊！」、「看她們耍大牌早就不覺得驚訝了。」

▲楊冪被爆出耍大牌後，不少黑粉紛紛見獵心喜，在網路上指責楊冪對助理苛薄。（圖／楊冪工作室微博）
▲楊冪被爆出耍大牌後，不少黑粉紛紛見獵心喜，在網路上指責楊冪對助理苛薄。（圖／楊冪工作室微博）
也有不少粉絲從畫面中指出，助理身旁其實還有另一把傘，楊冪或許只是為了保護妝髮「毀了妝你給她出錢化妝換衣服嗎？」、「哪個藝人沒給助理打傘的？」、「雨也不大，傘的作用就是保護造型的呀！」雙方在網路上正反意見兩極。

▲楊冪（左）因在張紀中版本《神鵰俠侶》中表現活躍，因此奠定了她在中國古裝劇戲路發展，曾與黃聖依、王珞丹、劉亦菲等人共同獲封中活『四小花旦』。（圖／中天娛樂台提供）
▲楊冪（左）因在張紀中版本《神鵰俠侶》中表現活躍，因此奠定了她在中國古裝劇戲路發展，曾與黃聖依、王珞丹、劉亦菲等人共同獲封中國「四小花旦」。（圖／中天娛樂台提供）
楊冪以童星出道，過去曾出演過周星馳電影《武狀元蘇乞兒》中的小乞丐。2003年正式出道後出演《神鵰俠侶》中的郭襄一角，活靈活現的演出吸引不少劇迷，更開啟了楊冪的古裝劇戲路，曾與黃聖依、王珞丹和劉亦菲等人，共同獲封中國新四小花旦稱號。

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