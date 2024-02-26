銅板價就能搭！忠孝至大稻埕碼頭　3月起開定期航班

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高灘處說明，忠孝碼頭-大稻埕碼頭間除了有固定航班外，將陸續規劃配合潮汐不定期辦理的各種特色航班及活動，碼頭委外業者更提供生態文化導覽、特殊包船等多項服務，搭船的同時更能欣賞淡水河兩岸城市景觀，並希望藉由這條路線可以成為未來雙北互通的重要航線。
張修銘建議，搭船後還可就近租借河濱自行車，探訪二重環狀線自行車道、幸福水漾公園、鴨鴨公園、微風運河及最適合親子共遊的熊猴森樂園，來個河濱一日遊的輕旅行，歡迎大家呼朋引伴，與家人、朋友們一起搭船出遊，創造生活的樂趣。
【航班資訊】
1. 每週一、三、五
(1)忠孝碼頭出發前往大稻埕碼頭：16:00及16:40。
(2)大稻埕碼頭至忠孝碼頭：16:20。
2.週六、日
(1)忠孝碼頭出發前往大稻埕碼頭：14:30及15:10。
(2)大稻埕碼頭至忠孝碼頭：14:50。
【交通資訊】
1.大眾運輸：搭乘捷運中和新蘆線至臺北橋捷運站，自一號出口沿重新路往西左轉正義南路走到底，經同安陸橋進堤防外(約1.3公里)。
2.公車: (221,261,306,704)於「天后宮站」(單邊設站)，自前方堤防樓梯進堤防外。
3.自行開車
(1)導航搜尋「三重忠孝碼頭」。
(2)由臺北市往三重區經忠孝橋中正南路出口下橋直行約100公尺，至重安街及集美街口迴轉，走忠孝橋下內側平面道路約400公尺至堤防側，左轉環河南路30公尺進右側越堤道。
(3)行駛環河南路(往北方向)過忠孝橋下方後，約30公尺進右側越堤道。