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銅板價就能搭！忠孝至大稻埕碼頭　3月起開定期航班

▲新北市政府高灘地工程管理處今（26）日宣布，忠孝碼頭往返大稻埕碼頭定期航班將於3月份正式啟航。（圖／取自新北市政府高灘地工程管理處網站）
▲新北市政府高灘地工程管理處今（26）日宣布，忠孝碼頭往返大稻埕碼頭定期航班將於3月份正式啟航。（圖／取自新北市政府高灘地工程管理處網站）

記者許若茵／台北報導

新北市政府高灘地工程管理處今（26）日宣布，忠孝碼頭往返大稻埕碼頭定期航班將於3月份正式啟航，未來週末、假日、每週一三五都有航班，票價全票60元、半票30元，歡迎民眾多加利用，下船後還可以就近租借河濱自行車進行輕旅行。

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高灘處處長張修銘表示，未來忠孝至大稻埕定期航班包括週末假日及每週一、三、五皆有航班，航線由忠孝碼頭與大稻埕碼頭區間，航程單程約2公里；票價部分全票60元，半票為30元；另因航線需配合潮汐，實際開航日期及時間請參考報名連結及現場公告。報名網址

高灘處說明，忠孝碼頭-大稻埕碼頭間除了有固定航班外，將陸續規劃配合潮汐不定期辦理的各種特色航班及活動，碼頭委外業者更提供生態文化導覽、特殊包船等多項服務，搭船的同時更能欣賞淡水河兩岸城市景觀，並希望藉由這條路線可以成為未來雙北互通的重要航線。

張修銘建議，搭船後還可就近租借河濱自行車，探訪二重環狀線自行車道、幸福水漾公園、鴨鴨公園、微風運河及最適合親子共遊的熊猴森樂園，來個河濱一日遊的輕旅行，歡迎大家呼朋引伴，與家人、朋友們一起搭船出遊，創造生活的樂趣。

【航班資訊】

1.  每週一、三、五

(1)忠孝碼頭出發前往大稻埕碼頭：16:00及16:40。

(2)大稻埕碼頭至忠孝碼頭：16:20。

2.週六、日

(1)忠孝碼頭出發前往大稻埕碼頭：14:30及15:10。

(2)大稻埕碼頭至忠孝碼頭：14:50。

【交通資訊】

1.大眾運輸：搭乘捷運中和新蘆線至臺北橋捷運站，自一號出口沿重新路往西左轉正義南路走到底，經同安陸橋進堤防外(約1.3公里)。

2.公車: (221,261,306,704)於「天后宮站」(單邊設站)，自前方堤防樓梯進堤防外。

3.自行開車

(1)導航搜尋「三重忠孝碼頭」。

(2)由臺北市往三重區經忠孝橋中正南路出口下橋直行約100公尺，至重安街及集美街口迴轉，走忠孝橋下內側平面道路約400公尺至堤防側，左轉環河南路30公尺進右側越堤道。

(3)行駛環河南路(往北方向)過忠孝橋下方後，約30公尺進右側越堤道。

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