黃國昌有機會當召委了？傅崐萁：召委選舉不排除與民眾黨合作

準副總統蕭美琴國籍又遭質疑　第三勢力控中選會25人涉瀆職

▲第三勢力團結聯盟總召集人王為仁、前新聞局長鍾琴向台北地檢署按鈴控告中選會主委李進勇等25人涉嫌瀆職（圖／記者潘千詩攝，2024.02.26）
▲第三勢力團結聯盟總召集人王為仁、前新聞局長鍾琴向台北地檢署按鈴控告中選會主委李進勇等25人涉嫌瀆職（圖／記者潘千詩攝，2024.02.26）

記者潘千詩／台北報導

2024總統大選已落幕，不過，第三勢力團結聯盟對於民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈是否具有外國籍抱持質疑，今（26）日前往台北地檢署，對中選會主委李進勇、委員及相關主管等共25人提起《刑法》、《選罷法》等多項罪名。

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第三勢力團結聯盟總召王為仁表示，蕭美琴曾是民進黨的僑選立委，吳欣盈曾是民眾黨的僑選立委，2人就算原始具有中華民國國籍，顯然其後都曾加入美國籍，2人表面都放棄美國籍，但沒有像原本要與郭台銘搭配的副手賴佩霞一樣，拿出美國國務院寄發的喪失美國籍證明書。

前新聞局長鍾琴表示，提告內容分2部分，但歸納的內容就是「程序作弊」；從參選人資格開始，最受社會矚目質疑的就是蕭美琴參選副手的資格，中選會只是簡單一句話對社會交待、輕輕帶過，說蕭美琴的參選資格沒有問題，但社會的爭議是說，若是沒有問題，麻煩拿出資格證明，這樣所有社會上的質疑就都閉嘴，都不成立，我們就不會繼續無理鬧事。

鍾琴另指出，選後，民眾錄下非常多投開票所疑涉舞弊的想像，李進勇幾次輕描淡寫說，這是某些選務機構的疏失，言下之意不用再追究，但這大錯特錯。

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