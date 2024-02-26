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影／球迷狂喊梅西！C羅怒比「打手X」手勢反擊　猥褻動作遭調查

▲「C羅」Cristiano Ronaldo惹麻煩，賽後對球迷比出猥褻動作，遭沙烏地足協調查。（圖／美聯社／達志影像）
▲「C羅」Cristiano Ronaldo惹麻煩，賽後對球迷比出猥褻動作，遭沙烏地足協調查。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

足球巨星Cristiano Ronaldo（C羅）因向觀眾席做出猥褻動作而引起爭議，此次事件發生在沙烏地阿拉伯聯賽艾納斯以3：2戰勝沙巴柏的比賽過程中，而C羅的猥褻動作已經遭到沙烏地足球協會（SAFF）的調查。

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據英國《衛報》引用沙烏地當地媒體《Asharq al-Awsat》的報導，比賽中C羅被觀眾挑釁，場邊觀眾大聲呼喊Messi（梅西）的名字以刺激他。近幾個月來，C羅常常遭客場球迷以這種方式挑釁，讓C羅忍無可忍，引來他的反擊。

比賽最後艾納斯拿下勝利，球迷仍持續向C羅狂喊梅西的名字，於是C羅作勢將雙手放在耳後，半蹲著用右手在胯下亂晃，在下體比出模擬「打手X」的動作，目前該影片已經在網路上瘋傳。

沙烏地著名球評Waleed Al Farraj對此事件表示強烈的不滿，他認為沙烏地足球協會應該對C羅進行懲處。Al Farraj在表示：「我們等著瞧吧，任何事都有界限，你再出名也一樣，這就是頂級聯盟的賽事。」

儘管事件引起了公眾的廣泛關注，C羅本人似乎未受此事影響，賽後在社群媒體平台X慶祝比賽勝利，他寫道：「戰鬥直至最後！我們繼續前進，永不停止！」

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