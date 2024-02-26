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林襄唱〈千年之戀〉被罵超難聽！好友梓梓幫喊冤：現場沒那麼誇張

▲林襄所屬的藍隊演唱〈千年之戀〉翻車被罵超難聽，對此，好友梓梓也替她喊冤，直呼：「現場真的沒那麼誇張。」（圖／記者葉政勳攝影）
▲林襄所屬的藍隊演唱〈千年之戀〉翻車被罵超難聽，對此，好友梓梓也替她喊冤，直呼：「現場真的沒那麼誇張。」（圖／記者葉政勳攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

林襄日前參加實境養成節目《炸裂吧！女孩》時，與藍隊成員邱子芯、謝予容、姜巧文、關詩敏、張雅涵一同表演挑戰難度極高的經典夯曲〈千年之戀〉，不僅遭到評審李千娜批評「完全不行！」還讓不少觀眾罵聲連連。對此，梓梓今（26）日受訪時，忍不住還原現場狀況，替好友發聲平緩，「沒那麼誇張。」

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梓梓今日率領黃隊成員畇二、Judy、珮含、 草莓、于齊薇出席總冠軍賽前的練舞彩排記者會，被問到現場林襄是否唱得如此糟糕時？眾人一致表示，「真的還好耶！」梓梓也直言，現場真的沒有那麼誇張，而且大家都很棒。

▲關詩敏和林襄在《炸裂吧女孩》表演〈千年之戀〉被罵翻，她在臉書爆出內幕，表示自己難辭其咎。（圖／關詩敏FB）
▲關詩敏（右）和林襄（左）日前在節目《炸裂吧女孩》表演〈千年之戀〉被罵翻，引發討論。（圖／關詩敏FB）
「實境秀真的很實境耶！」梓梓忍不住替林襄以及其他參與節目的女孩們平緩，「我以為會像其他節目一樣會先錄好，但我們真的唱現場，完全沒修過，已經算不錯了！」

談到即將到來的3月6日總冠軍賽，畇二則認為她們的最大優勢就是很團結，草莓也說對於拿下總冠軍非常有信心。年紀最小的「忙內」珮含也表示，每位成員都對舞台表演很有想法，希望大家可以買票，踴躍進場支持她們，期待一下黃隊的表演。

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▲Judy、于齊薇、草莓、梓梓、畇二、珮含參與 《炸裂吧！女孩》黃隊總冠軍賽售票公演彩排。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.26）
▲珮含（左起）、草莓、畇二、Judy、于齊薇、梓梓為了總冠軍賽努力彩排，還透露屆時會有很多驚喜。（圖／記者葉政勳攝影）

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