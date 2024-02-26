林襄唱〈千年之戀〉被罵超難聽！好友梓梓幫喊冤：現場沒那麼誇張
林襄日前參加實境養成節目《炸裂吧！女孩》時，與藍隊成員邱子芯、謝予容、姜巧文、關詩敏、張雅涵一同表演挑戰難度極高的經典夯曲〈千年之戀〉，不僅遭到評審李千娜批評「完全不行！」還讓不少觀眾罵聲連連。對此，梓梓今（26）日受訪時，忍不住還原現場狀況，替好友發聲平緩，「沒那麼誇張。」
記者詹鎰睿／台北報導
梓梓今日率領黃隊成員畇二、Judy、珮含、 草莓、于齊薇出席總冠軍賽前的練舞彩排記者會，被問到現場林襄是否唱得如此糟糕時？眾人一致表示，「真的還好耶！」梓梓也直言，現場真的沒有那麼誇張，而且大家都很棒。
「實境秀真的很實境耶！」梓梓忍不住替林襄以及其他參與節目的女孩們平緩，「我以為會像其他節目一樣會先錄好，但我們真的唱現場，完全沒修過，已經算不錯了！」
談到即將到來的3月6日總冠軍賽，畇二則認為她們的最大優勢就是很團結，草莓也說對於拿下總冠軍非常有信心。年紀最小的「忙內」珮含也表示，每位成員都對舞台表演很有想法，希望大家可以買票，踴躍進場支持她們，期待一下黃隊的表演。
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