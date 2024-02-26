特斯拉棄單4000個派被罵翻！馬斯克親回應 「結局反轉」店家感激
電動車大廠特斯拉（Tesla）遭爆，今年2月14日向加州一間烘焙坊以電話訂購了4000個派，卻在沒付訂金情形下，在出貨前的最後一刻棄單，導致店家損失1.6萬美金（約台幣50萬元）。事件曝光後，特斯拉受到網路輿論撻罰，執行長馬斯克親自回應，表示會妥善處理。後續也有網友前往該烘焙坊力挺，讓店裡盛況空前。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，位於美國加州矽谷的一間烘焙坊「The Giving Pies」，在當地頗有名氣，深受居民喜愛，也經常接到諸多大企業的訂單。不過近來烘焙坊老闆娘拉塞塔里內拉（Voahangy Rasetarinera）控訴稱，特斯拉在14日時向她訂購了2000個迷你派，交貨日期是20日和22日。但在幾天之後，特斯拉又追加了一倍的訂單。雖然特斯拉有說「錢不是問題」，但拉塞塔里內拉寄去的請款單卻遲遲沒有得到回音。
拉塞塔里內拉為了特斯拉這筆訂單，不得不推掉了另外3張訂單，還向廠商再訂購所需的原物料。沒想到聯繫開發票付款時，不僅沒收到款項，反而等到公司代表傳來「感謝你們的幫忙，但公司計畫有變，不需要訂派了」的取消訂單。
拉塞塔里內拉白忙一場，最後卻是一場空。4000個派全部報銷，讓拉塞塔里內拉慘賠了1.6萬美元，消息曝光瞬間引發網路撻伐。此事也驚動了馬斯克，他在社群平台X（舊稱推特）上發文表示，「剛剛聽說這件事，會與麵包店把事情解決，人們應該總是能夠信賴特斯拉對任何事都盡力而為」。
不過消息傳出之後，The Giving Pies從24日開始出現大排長龍的顧客，聖荷西居民們紛紛前往以消費表達支持。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）和前市長薩姆·利卡多（Sam Liccardo）也表示，希望團結支持這一家小店，看到店內人潮湧現感到十分欣慰。馬漢表示，這些小店撐過了疫情，如今傳出棄單消息令人心碎，很高興有這麼多民眾願意站出來力挺。
拉塞塔里內拉看到店內盛況空前則無法置信，她也滿懷感激的表示，各地的人們都是特地前來買派的，「我們收到的訂購數量超出了預期」。