250萬糖尿病患者注意！腎病變、心衰竭風險高 吃對這藥遠離洗腎
根據健保資料統計，目前台灣已有超過250萬人罹患糖尿病，其中大多數為第二型糖尿病患者。醫師表示，糖尿病合併腎病變、心衰竭的比率逐年攀升，「共病照護」日益迫切，且近年國際糖尿病治療指引均建議，糖尿病照護重要目標為「共病管理、降糖達標及降低心血管疾病死亡風險」，提醒所有糖友都要注意心臟血管及腎臟功能。
家庭消費中心／綜合報導
振興醫院新陳代謝科、營養治療科主任蔡世澤說，口服降血糖藥物上市後，第二型糖尿病友有了飲食控制、運動鍛鍊、胰島素以外的有效控糖工具，但種類及效能增益不多，直到近十年開發成功第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑（SGLT2 inhibitor），除排糖、減重效應引起討論外，由於一系列臨床試驗證實可降低心、腎病變風險，加上口服方便，已成第二型糖尿病藥物治療的當紅選項。
此外，該藥若合併腎臟病藥物使用，也能收到不錯的成效，有望延緩病人腎臟惡化，甚至遠離洗腎危機。
不過，蔡世澤表示，依據中華民國糖尿病學會調查，國內糖尿病友合併共病的比例仍高，但患者對於自身心、腎共病風險的病識感仍不足，未來仍應持續精進糖尿病與心腎共病照護。
蔡世澤指出，近年來糖尿病臨床指南，無不傾向及時、全面、個別化控糖，由醫、病共同討論目標與策略，力求在1年內安全達標，因此盡責的醫師會結合不同作用機轉藥物，並評量患者的認知與自主能力，同時兼顧心、腎狀態及共病如高血壓、高血脂等併發症的處置，民眾也應注意糖、心、腎共病風險，才能協助糖友提升健康管理效能、樂活平安。