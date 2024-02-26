梓梓突冒2症狀就醫！竟得「自律神經失調」成員傻眼：今天才知道
啦啦隊女神梓梓（董梓甯）近期為了實境節目《炸裂吧女孩》忙到不行，除了照顧黃隊隊員，手上還有P. LEAGUE+職籃啦啦隊「Formosa Sexy」隊長一職，也讓她的身體罕見亮紅燈。今（26）日梓梓出席黃隊總彩排記者會時，才坦言壓力大到有「自律神經失調」的症狀，心悸、失眠樣樣來，嚇得夥伴草莓直呼：「怎麼都沒說，今天才知道！」
記者詹鎰睿／台北報導
隊長梓梓坦言，黃隊的每場公演都是她親自編排，再加上團員們想法而成，由於黃隊以往的表演都很有氣勢且震撼，大型的道具更是她們特色，「其實總決賽時，我有跟大家討論要不要請老師，但大家都覺得從一而終，我很謝謝大家信任，所以這次表演也是我排的。」
再加上這次還要配合舞者、以及換裝彩蛋，梓梓自然就對大家要求更加嚴格，「這幾天都一直被我唸。」畇二也笑著抱怨，這幾天群組不斷跳出通知。
怎料，梓梓隨後竟自爆，可能是因為最近太忙、太累、壓力太大的關係，出現心悸、失眠的症狀，一個禮拜沒有好好睡覺，讓黃隊成員聽完後超級錯愕，「怎麼都沒跟我們說！」草莓更驚恐直呼：「我是今天才知道！」也顯現梓梓堅強，不想讓夥伴擔心的個性，大家看了十分心疼。
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